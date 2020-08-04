李眉蓁新影片推高雄蘭姆酒鄉　陳其邁：要注意法規

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁再推新競選影片，主打發展蘭姆酒業，李眉蓁在影片中表示，只要我們下定決心腳踏實地，一定可以製造出世界一級的蘭姆酒，行銷全球創造，高雄人的巨大財富跟文化「金門高粱能、宜蘭噶瑪蘭能」，高雄為什麼不能？
李眉蓁在競選影片中指出，蘭姆酒業不僅能夠提昇原本的農業產值，還能創造在地的工作機會，帶來無限商機，2019年全球烈酒產業的規模大約是半導體產業的8成，蘭姆酒在烈酒市場排名前五，成長率是烈酒當中最高的，世界上主要生產蘭姆酒的產地，菲律賓、牙買加、古巴、印度都是在北迴歸線以南的熱帶國家，我們的實力一定可以超越他們。
李眉蓁表示，蘭姆酒的原料是甘蔗，高雄的氣候土地非常適合種甘蔗，我們還有超強的農業技術，蘭姆酒除了純飲外也常被用在調酒中，結合高雄在地豐富的水果，可以發展出熱帶港都特有的酒莊文化、休閒產業聚落，高雄是一個缺水的地方，我們還要發展更多的耗水、汙染水的產業嗎？
李眉蓁強調，首先會成立直屬市長的政策規劃小組，制定「高雄市促進發展蘭姆酒業暨酒鄉條列」接下來成立「台灣蘭姆酒發展協會」，定期舉辦「高雄國際蘭姆酒節」與世界接軌，並參考波爾多葡萄酒研究所的架構，成立一個屬於大學又與產業、國際行銷，緊緊結合的蘭姆酒研究所。
針對李議員的廣告，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁則指出，因為他是醫師，菸酒管理法的規定，假如說是跟酒有關的廣告，可能要加示警語，比如說喝酒過量或是有礙健康等等，還是要提醒李議員，要注意遵循法規。
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