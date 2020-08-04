影／戰勝登革熱　林世賢呼籲市民勤加清理

登革熱又俗稱天狗熱，其主要是經由埃及斑蚊、白線斑蚊為媒介，又逢登革熱流行旺季，彰化市長林世賢今（4）日呼籲大家一起動起來「消滅病媒蚊~戰勝登革熱」，林世賢強調，做好居家及工作環境的「巡、倒、清、刷」，避免環境孳生登革熱病媒蚊，降低染病的風險。

▲在台灣傳播登革熱病毒的蚊子，是埃及斑蚊和白線斑蚊。這二種蚊的幼蟲主要孳生於積水容器內。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

林世賢表示，在台灣傳播登革熱病毒的蚊子，是埃及斑蚊和白線斑蚊，這二種蚊的幼蟲主要孳生於積水容器內，如花瓶、水盤、廢瓶罐、水缸、水桶、廢輪胎或樹洞、竹筒及植物葉腋積水處，雌蚊白天活動，吸食動物血液，如吸食登革熱患者的血一段時間後，再叮咬健康人，即會傳播登革熱。

彰化市公所今（4）日邀集里長、社區發展協會理事長與志工等，在彰化市老人文康中心舉行「彰化市公所防治登革熱」宣導會，並請來了李武波與連哲震兩位醫師一起進行宣導，兩位醫師都語重心長強調，新冠肺炎疫情已造成大家身心俱疲，勿再讓登革熱疫情再肆虐，雪上加霜。

今年因新冠肺炎疫情影響，目前仍關閉國門，也使得境外移入的登革熱病例較為減少，但有鑑於108年員林市大同國中及溪州公園曾發生登革熱群聚感染，以及目前發生桃園社區感染，仍不能掉以輕心，林世賢籲請市民，應持續作好防治措施。

林世賢指出，值得注意的是，登革熱是一種「社區病」、「環境病」，且病媒蚊對於叮咬對象並無選擇，一旦有登革熱病毒進入生活範圍，且周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有登革熱流行的可能性。

▲花瓶、水盤、廢瓶罐、水缸、水桶、廢輪胎或樹洞、竹筒及植物葉腋積水處，落實環境清理才能遠離登革熱。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

林世賢強調，目前登革熱尚無有效的疫苗可以預防，而且無特效藥，除以上環境清理防範措施外，並要做好自我防護，平日至戶外環境活動時，宜著淡色長袖衣物，並於皮膚裸露處塗抹防蚊藥品，避免遭受蚊蟲叮咬。若身體出現連續高燒3天以上，且有頭痛，肌肉關節痛，噁心嘔吐，出疹等疑似感染登革熱時，應通報主管機關並接受治療。