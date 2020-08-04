馮世寬期勉榮家同仁精益求精　成為安養機構典範

輔導會主任委員馮世寬今（4）日至中彰榮譽國民之家，主持109年第2季安養機構工作會報，會前與住民一起用餐，親自體驗榮家特地為銀髮長者精心設計的伙食佳餚，長輩們紛紛主動上前致意並抱以熱烈掌聲，馮世寬也平易近人地與住民話家常、聊過往，並祝福長輩們身體健康。

▲輔導會主任委員馮世寬至中彰榮譽國民之家，主持109年第2季安養機構工作會報。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

會中，馮世寬更期勉各榮家同仁服務工作是永無止境的，要深切思考如何使榮民有感，在既有基礎上精益求精，以實際的行動關懷住民，努力用心營造安養護的頤養環境，形成各具特色的優質安養機構。

為積極連結在地資源，是日也同時辦理地區資源連結座談會，與會的公民股代表及南投縣後備指揮部也藉此機會參訪中彰榮家，實地瞭解榮家生活設施，一進入榮家大門，就被如公園般綠意盎然的優美環境所吸引。

▲輔導會主任委員馮世寬也平易近人地與住民話家常、聊過往。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

參訪人員首先聽取產業資源合作簡報、欣賞榮家簡介影片，並實地參觀住民房舍、保健組及復健室，為加強防疫，榮家將房舍25處現有之紗門及餐廳洗手區，改裝成電動門與感應式水龍頭，防止長輩們手部接觸，減少感染機會，並於房舍外花台、座椅及地板塗以不同色調，強化色彩辦識，減少老者環境迷失，亦提高空間趣味性。

中彰榮家主任王正說，年初，新冠肺炎疫情升溫，為了保障長輩們免於被傳染的危險，榮家採取了許多必要的防範措施，相對地也影響了老人家的作息，因此規劃了「療癒花圃」，希望藉由園藝種植及感受花草成長的生命力過程，帶給長輩一些生活的樂趣，甚至帶給他們身心療癒的特殊功效。

▲與會的公民股代表及南投縣後備指揮部也藉此機會參訪中彰榮家，實地瞭解榮家生活設施。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

榮家並建構網路ｅ化的環境，除在餐廳外面，增設電子看板，讓住民等候用餐時，可隨時收看防疫新知及復健常識外，住民並可於房舍內與家人視訊。

另家區房舍原為1人1間單人房，為配合夫妻入住需求，依據老人福利機構設立標準之規定，進行和平房整建，工程費1300餘萬，預計11月初完工，屆時，將增加10間雙人房，且每間臥室均符合無障礙設施設計規範，以滿足住民長輩使用需求；參訪結束後，各代表均讚許中彰榮家優質住宿環境及服務。