賴清德走訪馬興社區　肯定台積電基金會助偏鄉教育

彰化縣政府積極結合民間資源、關懷偏鄉；今（4）日在秀水鄉馬興社區舉辦「台積電慈善基金會教育成果展」，副總統賴清德在台積電慈善基金會董事長張淑芬、彰化縣長王惠美等人陪同，一起走訪彰化秀水馬興社區，台積電志工陪伴學童以AI來引起學習的興趣。
賴清德到訪馬興社區，全程不受訪，但對於台積電基金會提供遠距教學、3C設備、技職教育給偏鄉社區進行課後照顧部分，則表示非常有興趣，尤其是台積電對偏鄉教育有進行冷氣維修的技職教育部分，賴清德提到，未來校園將安裝冷氣，這些人才養成應該能派上用場。
台積電慈善基金會去年開始與彰化縣政府合作辦理公益活動，也提供弱勢課後照顧資源，今（4）日邀請副總統賴清德到彰化，了解基金會挹注資源關懷兒少的成果，張淑芬說，投入公益是要為弱勢者發聲，她願意走出來，走在第一步是希望更多愛心企業加入，讓下一代更好。
台積電慈善基金會長期關心偏鄉地區孩子學習困境，去年開始提供彰化秀水馬興社區課照班遠距教學的3C設備、食材物資，也找來在地企業提供技職經驗分享，讓學生學習技能，包括組裝電腦、維修冷氣、水電技術等，基金會的「一萬一戶急難救助」計畫，目前也照顧縣內14戶急難家庭，幫助邊緣戶翻身。
馬興社區參與課輔的小朋友都說，有志工陪伴使用3C設備來學習，就算是數學也會覺得很有趣，張淑芬指出，馬興社區是台積電長期陪伴的據點，志工每星期都會來，也希望能夠了解地方的需求，讓志工發揮最大的功能。
王惠美表示，台積電慈善基金會不僅只有投入金錢及物資，是真的用心關懷老人及孩童，此因此縣府做了幾個部分的整合，第一個是成立公益串聯站彰化有夠讚平台，將彰化縣內將進行公益的人力、物資、現金等部分予以整合。
第二個是在端午節號召彰化婦女辦理38 women市集，將家中的二手物品清出義賣，義賣所得近71萬元全數捐給伯立歐家園，後續還會採直播方式，繼續義賣這些二手物品。