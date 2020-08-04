賴清德走訪馬興社區　肯定台積電基金會助偏鄉教育

彰化縣政府積極結合民間資源、關懷偏鄉；今（4）日在秀水鄉馬興社區舉辦「台積電慈善基金會教育成果展」，副總統賴清德在台積電慈善基金會董事長張淑芬、彰化縣長王惠美等人陪同，一起走訪彰化秀水馬興社區，台積電志工陪伴學童以AI來引起學習的興趣。

▲副總統賴清德到彰化了解台積電慈善基金會挹注資源關懷兒少的成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

賴清德到訪馬興社區，全程不受訪，但對於台積電基金會提供遠距教學、3C設備、技職教育給偏鄉社區進行課後照顧部分，則表示非常有興趣，尤其是台積電對偏鄉教育有進行冷氣維修的技職教育部分，賴清德提到，未來校園將安裝冷氣，這些人才養成應該能派上用場。

台積電慈善基金會去年開始與彰化縣政府合作辦理公益活動，也提供弱勢課後照顧資源，今（4）日邀請副總統賴清德到彰化，了解基金會挹注資源關懷兒少的成果，張淑芬說，投入公益是要為弱勢者發聲，她願意走出來，走在第一步是希望更多愛心企業加入，讓下一代更好。

▲彰化縣長王惠美把握機會向賴副總統爭取三項彰化重大建設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

台積電慈善基金會長期關心偏鄉地區孩子學習困境，去年開始提供彰化秀水馬興社區課照班遠距教學的3C設備、食材物資，也找來在地企業提供技職經驗分享，讓學生學習技能，包括組裝電腦、維修冷氣、水電技術等，基金會的「一萬一戶急難救助」計畫，目前也照顧縣內14戶急難家庭，幫助邊緣戶翻身。

▲馬興社區參與課輔的小朋友在台積電志工陪伴學童以AI來引起學習的興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

馬興社區參與課輔的小朋友都說，有志工陪伴使用3C設備來學習，就算是數學也會覺得很有趣，張淑芬指出，馬興社區是台積電長期陪伴的據點，志工每星期都會來，也希望能夠了解地方的需求，讓志工發揮最大的功能。

王惠美表示，台積電慈善基金會不僅只有投入金錢及物資，是真的用心關懷老人及孩童，此因此縣府做了幾個部分的整合，第一個是成立公益串聯站彰化有夠讚平台，將彰化縣內將進行公益的人力、物資、現金等部分予以整合。

第二個是在端午節號召彰化婦女辦理38 women市集，將家中的二手物品清出義賣，義賣所得近71萬元全數捐給伯立歐家園，後續還會採直播方式，繼續義賣這些二手物品。