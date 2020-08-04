全國首創　新北長照長者可以手機預約接送

為了解決有長照需求必須到醫院看病或復健，卻經常面臨叫不到車的困擾，新北市衛生局與學界合作，首創全國第一個長照交通接送服務大平台，採用計程車1.2倍費率收費，但每個月最多補助1840元，大幅降低長者和家屬的負擔。新北市65歲以上老人將近60萬，有長照需求的大約12萬人，其中有需要到醫院就醫、復健者有三萬多人，雖然長照2.0對符合條件的個案設計有交通接送就醫及復健的補助，然而復康巴士僅載送領有身心障礙者手冊者，而民間計程車業者則因誘因不夠、程序繁瑣而寧可不接，以致需求者常常叫不到車，使得政府的美意聊備一格。新北市長侯友宜指出，為解決長照交通接送就醫或復健叫不到車的困境，衛生局邀請交通專家研究並與逢甲大學服務創新與行動設計中心合作。交通專家提出，若想滿足新北市的長照交通服務需求，全市至少需要200 輛長照專車，並以1.2倍計程車費率計價，才能兼顧車隊營運成本跟民眾需求。新北市採取新創費率並擴大特約對象，由原來的4家計程車客運業再納入小客車租賃業、社福及醫療單位共41家業者所屬車輛，同時引入中央獎補助鼓勵業者設置長照專車，通過審核後每臺每年補助94萬營運及全球衛星定位系統(GPS)費用，偏遠地區另有95萬購車補助，截至7月已有164輛長照專車，預計今年達成200輛專車的目標。衛生局整合業者推出「新北市長照交通整合服務平台」讓民眾可以自行上網預約訂車、查詢服務時間、服務趟次及補助費用剩餘額度。更貼心導入使用者評價機制，讓車隊間產生良性競爭，成為全國智慧長照交通服務的新典範。至今年6月，長照交通大平台服務供給大幅成長663%。平均單月服務超過16,212趟次，每月接送3,332人，平均叫車達成率高達99.4％。此外，共享經濟風行全球，長照交通平台還有個獨特功能，交通業者會擇取相近時間、地點的使用者媒合共乘，同意共乘者車資都享有66 折優惠，除了減輕民眾負擔，也能提升車輛使用效率。長照2.0立意良善，但最讓民眾詬病的就是看得到卻吃不到，主要原因就是民間投入不足，提供的服務量能無法滿足現實需求。以接送就醫、復健的交通費用來說，個案一般自付27％、中低收9％、低收入戶全免，其餘由政府每月補助1,840元（偏鄉每月補助2,400元），不限次數用完為止。而新北市65歲以上超過59萬人，長照人口推估12萬，需要交通服務至少3萬人。