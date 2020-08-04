人性光輝相互照亮　宜縣府孝行楷模表揚有洋蔥

宜蘭縣政府今(4)日舉辦「109年全國及本縣孝行獎」孝行楷模人員表揚，總共有5位受獎人，他們都是由各單位推薦，並經評選委員遴選，其中就讀宜蘭高中三年級的王博右，看到阿嬤常有負面情緒覺得很心疼，因此立志考心理學系；而另一位受獎人郭惠玲看到這樣的處境，當場將獎金捐給他。榮獲全國及宜蘭縣孝行楷模的王博右同學，出生難產有輕微腦麻，自幼父母離異，爸爸經商失敗即行蹤不明，祖父母在不得已情況下，擔負起撫養博右和哥哥的責任，其間祖母又遭遇嚴重車禍，全身癱瘓，臥病不起，家計負擔沉重，但王博右總是笑臉迎人，展現出陽光的一面，下課後幫忙家事，替祖母按摩復健，樂觀進取的他，積極上進，參加2018年IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，榮獲高中組社會照顧類佳作獎和綠能科技類佳作獎等2獎項，表現非常優異。王博右表示，阿嬤長期臥病在床，情緒不穩定，常常發脾氣說自己很沒有用，他看在眼裡覺得很心疼，王博右說，這又不是阿嬤的錯，因此，王博右打算報考心理學系，希望運用學術方法及個人的做法讓阿嬤的心裡舒服一點。另一位受獎人郭惠玲，公公臥病在床多年，悉心照料，直到安詳離世後，婆婆也於多年前不幸罹患腫癌，必須經常住院治療，每日多次前往醫院探視，當出院在家，服侍吃藥、照料飲食及盥洗，數年如一日，無怨無悔給予至親溫暖，郭惠玲獲羅東鎮公所推薦參加孝行楷模遴選，並獲得這項殊榮。郭惠玲看到同樣獲獎王博右的處境，當場將獎金捐贈給他，郭惠玲表示，她生活上還過得去，希望可以給王博右一點點幫助。今天獲獎除了王博右及郭惠玲，鄭伶巧同學、蔡宜家同學、徐若瑄同學，她們都有相當感人的孝行事蹟，都獲得縣長林姿妙頒獎表揚。