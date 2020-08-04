邁邁政見互動遊戲機　陳其邁競總歡迎民眾合照打卡

▲「班班裝冷氣」是陳其邁在2018年就曾提出過的重點政見。（圖／陳其邁競選總部提供）

▲「左營大車站」遊戲機。（圖／陳其邁競選總部提供）

▲陳其邁推出互動式遊戲機台，讓民眾可以跟「邁邁」合照打卡。（圖／陳其邁競選總部提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁在競選總部推出互動式遊戲機台，讓民眾可以透過遊戲來瞭解邁邁的各種政策，例如「班班裝冷氣」遊戲機就透過類似打地鼠的方式，讓玩家可以了解如何逐一解決政策所需的財源和電力系統更新，機台還沒正式曝光，已經有不少年輕爸媽帶著小朋友來體驗。為了使民眾更了解政見，並且增添趣味性，陳其邁競選團隊在位於高雄市生態園區捷運站旁的競選總部（立大路、孟子路交叉路口，博愛公園旁）推出「智慧互動式遊戲機」，讓民眾可以用玩遊戲的方式了解政策內涵，除了遊戲機互動，競選團隊也在臉書直播中透過刷愛心、達到特定觀賞人數，就可以解鎖陳其邁愛貓「陳小米」的主題動畫，增加網路直播的互動性。例如「左營大車站」這款遊戲機，就是透過類似「太鼓達人」的遊戲方式，讓玩家配對捷運、高鐵、台鐵三種圖案到指定方框中，非常考驗手腳協調能力，四年級的裴小弟弟說，覺得遊戲機蠻好玩，而且遊戲結束後還有排名模式，可以知道自己的強弱程度，他有朋友可以進到百名之內。遊戲機旁設置的政策看板說明指出，左營具備三鐵、公路優勢，未來希望能在這個區域打造「立體交通系統」，並且活化中油基地，針對國際企業研發總部及營運總部進行招商，以此來帶動產業轉型、交通系統整合。另一台遊戲機「班班裝冷氣」則是陳其邁在2018年就曾提出過的重點政見，希望在兩年時間內，讓高雄市的國小、國中、高中班班有冷氣，在此同步，還要改進電力系統，增加節能設備和提高綠電比例，用更靈活的方式，例如租賃、結合光電科技、綠建築的方式，不僅可以分擔預算，並且同時「緊緊緊」加速冷氣機建置時間。「班班裝冷氣」機台上有很多頭冒熱氣的小朋友，玩家必須要在一分鐘內快速按掉隨機發亮的九個按鈕，非常考驗反應速度；已經玩出心得的裴小弟弟建議，可以用指腹來代替手掌，才能在短時間內拿下高分。另一台「與邁邁自拍」則是在自拍機則用六種不同場景相框，融入陳其邁部分產經政策，包括半導體科技走廊：吸引華邦電、日月光和其他國際大廠在路竹、橋頭科學園區加碼投資，提升薪資水平。