時力前黨主席徐永明涉貪　黃捷呼籲紀律委員會予以除名

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時代力量前黨主席徐永明涉貪一案，台北地院昨（4）日表示犯罪內容涉及期約行為，但是否有金流往來證據仍不明確，裁定80萬交保，時代力量紀律委員會已通知徐永明8月5日到會說明對此，同黨高雄市議員黃捷發文，呼籲時代力量紀律委員會予以除名，以示公信。黃捷指出，時代力量一直以嚴格高標準自居，如今爆發受賄案，對黨公職和支持者都是一大打擊，當然有沒有罪、是否受賄，要交由司法來判定，最後定罪前都不宜妄下定論；但面對黨內，不應慶幸或鬆懈，而是應藉此機會痛定思痛，拿出嚴肅的態度，加以檢討、加倍努力，重拾人民的信任。黃捷表示，這幾天確實感受到黨中央處理此案的瑕疵，從第一時間稱「今天放假」未即時回應止血、撤換主席，而後提出軟弱的聲明，紀律委員會做出和去年高潞案不同標準的懲處，接著秘書長陳志明「借錢發薪水」的失言，都加速地重創黨的聲譽。黃捷坦言，其實在黨員社團貼文前，秘書長就有在黨中央與議員群組中發表類似言論，當時便告知這樣的說法不妥，但秘書長仍執意為之，造成黨的形象嚴重受損，更模糊焦點，認為黨秘書長應該要自請處分，負起相對應的政治責任。黃捷強調，無論如何，徐永明涉案的當下就已經讓黨抹上污點，一旦信任被瓦解，重建就很難，也因此，即便再相信他的清白，都需要就政治責任面從嚴辦理，才有跨步前進的可能，時力量什麼時候能夠重生？沒有人知道，至少我們現在還在努力，延續時代力量存在的意義。