環保減汙！新北動物之家將糞便製成肥料　免費供青農使用

▲新北市新店動物之家將動物糞肥利用免堆科技轉製為肥料，免費提供新北市青農。（圖／新北市動保處提供）

新北市新店動物之家將動物每天的糞便排放至獨立化糞池，為鼓勵新北市小農種植農作物及提倡環保觀念，今年8月添購小型生物發酵機，將動物糞肥利用免堆科技轉製為肥料，免費提供新北市青農、小農種植農作物使用，除提倡環保觀念也幫小農謀福。新店動物之家駐區獸醫莊子昇表示，動物之家每日2次清掃動物舍糞便，將固態糞便清除裝袋丟棄，其餘則排入化糞池處理，因犬隻為雜食性動物，糞便含水分較高，藉由小型生物發酵機投入固態的動物糞便、菌粉及墊料，進行乾燥殺菌及發酵處理後，製成有機肥料供新北市青農、小農免費取用。新北市動保處表示，新北市轄內8所公立動物之家，自104年3月1日宣布零安樂零棄養政策起，同時推動各項配套措施，包含全面提高收容所品質，每年編列預算改善動物之家軟硬體設施，並添購各項設備改善收容環境，逐步改善動物舍氣味也在貓舍安裝氧負離子殺菌除臭機，淨化空氣改善異味情形，動物舍每日清理2次，將固態糞便撿拾裝袋密封丟棄，再沖洗犬舍減少異味，每日加強水溝清淤作業，定期清理化糞池避免異味。動保處表示，新北市政府積極推廣認養，也持續改善收容品質，結合環保趨勢將動物糞便發酵再利用製成有機肥料免費提供小農使用，幫助青農、小農同時讓農友們認識動物之家，增加收容犬貓曝光率，結合農友一起來幫助毛寶貝們找到下一個溫暖的家。