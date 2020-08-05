老人抵抗力差　新北長照中心將縮減探望次數時間

新冠肺炎疫情國際間持續延燒，國內也發生多起找不到感染源，疑似社區感染的案例，新北市長侯友宜表示，針對弱勢的長照機構，如果沒有辦法達到防疫規定，將會減少探視的次數和時間，他也呼籲民眾在公共場所把口罩戴起來，保持社交距離，千萬不能鬆懈。
侯友宜說，現在長照機構的探視時間是有開放，如果萬一沒有按照防疫規定的話，探視時間寧可縮短、次數減少，面對第二波的攻擊還沒來之前，我們要調整心情，包括保持社交距離、勤洗手、戴口罩、量體溫，不是只有宣導，也要慢慢地要求民眾把心情拉回來，所以在搭乘大眾運輸的工具上、在密閉空間，他還是鼓勵大家盡量把口罩戴起來。
侯友宜表示，在入境普篩的政策上，台大公衛前院長或是現在的副院長，還有很多專家學者，都有這樣的看法，他尊重中央的裁決，因為畢竟中央與地方還是要一起合作，裁決了一定尊重，但不要忽略這個聲音，以免疏漏了變成第二波大攻擊，那就難免會有遺憾。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。