南市衛生局長陷不倫戀風暴　當事人回應了

台南市衛生局長陳怡遭指控與鄭姓女秘書發生不倫戀，鄭女丈夫怒告兩人涉嫌通姦、妨害家庭，台南地檢署指出，該案經檢察官偵查認「罪證不足」，裁定陳怡與鄭女2人不起訴處分，民事部分則在審理中；陳怡強調，「本人與秘書並無婚外情」。陳怡回應，「本人與秘書並無婚外情，且報導內容係爆料民眾片面的曲解，並非事實」，陳怡強調，刑事部分已獲不起訴處分，民事部分尚在審理中，他已委任律師處理，維護自身的名譽及權益。據悉，鄭女丈夫向台南地檢署提出，包括行車記錄器錄下的不雅聲音等物證，指控陳怡與妻子於2017年10月間在車上有車震、通姦犯行，台南地檢署指出，鄭女丈夫提告當時，通姦罪尚未除罪化，檢察官依相關事證調查，相關事證並不足以認定陳怡與鄭女有通姦犯行，於2019年6月20日裁定不起訴處分。台南地檢署表示，2020年5月底，司法院大法官解釋，認定通姦罪違反憲法、除罪化，法律失效，且該案除已不起訴處分外，尚涉及私人感情問題，檢方對偵辦案情無法進一步說明。台南市長黃偉哲表示，這是陳怡的私事，且已進入司法程序，將待司法審理結果，視情況再做行政處理。59歲的陳怡是台南心臟科名醫，原為台南市立醫院副院長，2017年2月獲得時任台南市長賴清德延攬，出任台南市衛生局局長至今，妻子鄭雅敏是成大醫院婦產科名醫，日前甫接任郭綜合醫院院長，3個兒子都擔任醫生，是名符其實的醫生世家。