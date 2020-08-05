「米其林指南」首列台中　盧秀燕：台中美食登上世界

▲「米其林指南」評鑑首度移師台中，市長盧秀燕表示，很期待台中市的美食被世界看見。(圖／柳榮俊攝2020.8.5)

2020「米其林指南」評鑑跨出台北，首次插旗擁有多元餐飲文化的台中，推出「台中、台北雙城指南」，日前米其林官方更宣布，因疫情而延後舉辦的發布會，將於8月24日在台中歌劇院發表今年美食指南；市長盧秀燕表示，很期待台中的美食終能登上世界版面。

盧秀燕今(5)日在豐原公老坪登山步道建置工程開工典禮後接受媒體訪問時表示，她當立委的時候，第一屆米其林公布在台北，她在立法院提出質詢，當時

是賴清德，因為歷屆米其林以台北作為城市選擇，當時她就提出疑問，如果花全國的預算幫某一個城市行銷，那台中市美食更多，是全國第二大城市，台中美食也應該被世界關注，所以希望下一個城市可以在台中，預算分配也比較公平。

盧秀燕也說，很高興當時的問政，現在已實現，時任行政院院長的賴清德副總統也有承諾，經過幾年後，「米其林飄香台中」，很期待台中在地美食被人廣知。

台中市政府表示，今年「米其林指南」評鑑發表會選在台中國家歌劇院舉行， 這不僅是台灣第三版的美食評鑑，也將是台中美食文化的一個里程碑。米其林官方將於8月24日下午1時透過官方臉書「台灣米其林指南」，或YouTube「亞洲米其林指南」直播公布名單，歡迎民眾一同關注最新消息。

行政院長