中市失業率第二高　議員：這是幸福城市嗎？

勞動部近期公告109年度上半年的失業率，台中今年成為六都失業率第二高的城市，今(4)民進黨市議員江肇國、賴佳微表示，過去林佳龍任內，台中市從105年起的失業率皆為六都最低，但盧市長上任後，140萬的勞動人口就有高達5.46萬人失業，市府還敢宣稱台中為幸福城市嗎？賴佳微表示，在疫情期間接獲不少惡意資遣的陳情，也有不少民眾因為突然失業來服務處尋求協助，就深感台中市因疫情影響到就業的問題相當嚴重，然而，查閱中央勞動部所統計的數據一看赫然發現，台中市今年失業率上升的情況相較於六都更為嚴重，已經從六都最後攀升至六都第二高，倘若市府不肯好好面對台中市的勞工就業問題，過去從林佳龍市長時期開始連續四年的六都最低失業率很有可能因此而中斷。江肇國也指出，昨日盧市長在市政會議上只單對青年失業部分做專案報告，卻忽略了其他年齡層所受疫情影響的失業狀況，光是45-49歲失業率就上升1.5%、50-54歲就上升0.9%、55-59歲上升0.7%、60-64歲上升0.9%，這些年齡層的家庭受失業的衝擊更加嚴重。倘若市府永遠只會對進步的數字做宣傳，其他的卻隻字不提，未來所衍伸的不只是驚人的失業率，家庭衝突、人才流失、社會安全問題恐將更棘手。議員呼籲，市府應深入了解台中市各區的產業結構，並積極輔導就業市場，也要針對不同年齡層的民眾做不同的輔導機制，且所提的政策也應與時俱進，才能即時面對緊急狀況，協助民眾能穩定就業。另外，也要積極與中央保持順暢的溝通、共同合作，才能在極少的資源創造加乘效果，疫情所帶來的影響層面廣大，台中市要如何在這一波衝擊中創造機會、留住人才，更是市府要努力的方向。對此，市府勞工局澄清表示，依據行政院主計總處最新公布資料顯示，台中市今年上半年整體失業為3.9%，較108年3.7%上升，在六都是排名第二，差第一名0.1%，因台北、高雄、台南皆為3.8%，並列第一。勞工局說明，今年台中市失業率上升主因為新冠肺炎疫情影響，截至6月接獲資遣通報較去年同期增加近4,000人，為協助民眾度過失業過渡期，上半年已協助逾8000人申請失業給付，勞工可領最長9個月薪資；因目前尚未就業導致整體失業率微升，此外，勞工局也積極開發職缺，截至6月已開發超過4萬個就業機會，協助逾2萬3000人就業。勞工局也提到，市府將於8月啟動「振興就業 周周徵才」活動，邀集超過百家事業單位釋出5000個以上職缺，同時向中央爭取安心即時上工計畫，協助810位勞工兼職公部門臨時工作領取薪資，並推出僱用獎勵等補助逾5400萬元，協助失業勞工穩定就業。