陳其邁維基百科遭篡改　李眉蓁：不清楚

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁在維基百科的資料遭人篡改，陳其邁今天表示，不樂意見到這種網路上的轉載、加工、抹黑。(圖／陳其邁競選辦公室提供)

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁在維基百科的資料遭人篡改，將其過去代理市長的資歷改為「第三屆高雄市市長」，陳其邁今(5)日表示，選舉僅剩10天，不樂意見到這種網路上的轉載、加工、抹黑，李眉蓁則強調她「不清楚」。





民眾黨參選人吳益政對網民篡改的行為也不苟同，直接以台語直批「道德足差ㄟ」。



▲陳其邁維基百科遭篡改，李眉蓁則表示，她不清楚！維基百科就是很多人可以改，所以看看就好。(圖／李眉蓁競選辦公室提供)

網路傳出有人篡改維基百科，將民進黨高雄市長候選人過去代理市長的資歷改為「第三屆高雄市市長」，遭粉專截圖批評「這不叫傲慢，什麼才叫傲慢」藍綠白三黨候選人對此做出上述表示。





陳其邁上午在掃街拜票時被問到維基百科和臉書上的批評時表示，維基百科是一個開放很多人都可以上去改的百科，比較蹊蹺的是，被改的內容馬上就被特定的粉專引用，且馬上做攻擊。



▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁在維基百科的資料遭人篡改，民眾黨參選人吳益政直接以台語直批「道德足差ㄟ」。(圖／李眉蓁競選辦公室提供) 他說，選舉剩下最後10天，大家應該要能夠在政見牛肉上，可以互相提出不同看法，讓民眾決定誰能擔任高雄市長，也希望支持者要冷靜；選舉剩最後10天，不樂意見到這種網路上的轉載、加工、抹黑。





李眉蓁則表示，她不清楚！維基百科就是很多人可以改，所以看看就好。





另一位對手吳益政對網民篡改的行為也不苟同，直接以台語批道「道德足差ㄟ」。吳益政認為，維基百科與網路是公眾平台，大家可以參與表達意見，讓公民的社會可以更成熟，但相對的，事情都有一體兩面，好的就變正面，負面的起心動念，他強調，惡意濫用公共財製造反面訴求，「這罪很重」，一個是法律上的責任，另因果關係的罪責也重。





吳益政指出，不管基於什麼目的做壞事去破壞人家，都很不應該，這種篡改事實，故意產生負面效用且栽贓的行為，「道德足差ㄟ」，大家都不應忍受，所以確定是誰刻意篡改，要抓出來，並從法律面及社會輿論予以撻伐，讓我們的社會進入一個正常的社會，這是一個公義社會應有的行為。



