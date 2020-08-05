室內是否強制戴口罩　鄭文燦：與全國作法一致

針對泰籍移工返泰確診新冠肺炎(COVID-19)的後續防疫作為，桃園市長鄭文燦今（5）日主持防疫會議會後受訪時表示，桃園市會與全國同步，要求民眾在密閉空間、醫療院所及長照機構都必須強制戴上口罩。
鄭文燦表示，與該位移工同住的17位接觸者、12位公司同工作區域員工、全廠區員工、離台前聚餐的朋友及6、7月間健保系統篩選的感冒案例，經全數篩檢結果皆為陰性。
衛生局長王文彥說明，目前中央針對疫情的防治對策仍持續加強邊境管制，全面篩檢高風險國家入境者，並要求密閉空間、醫療院所、長照機構強制佩戴口罩；王文彥也建議搭乘大眾運輸交通工具者、大眾聚集場所、宗教聚集場所及無法保持社交距離的場所要配戴口罩﹔另外衛生局也會輔導桃園市五星級或一般坊間自助餐的取餐者務必配戴口罩，避免潛在性個案傳染。
關於新冠肺炎疫情管控，鄭文燦表示，目前中央除了持續加強邊境管制，全面篩檢高風險國家入境者，最新公布規定民眾在包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集及教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教等8大類場所都應配戴口罩；至於是否所有室內空間，也要同步執行，則會和疫情指揮中心再做討論，與全國作法一致。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。