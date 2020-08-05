影／愛水水、顧面子　來開化寺拜痘公痘婆送面膜

▲彰化市長林世賢與在場的爸爸們一起顧面子、敷面膜。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.05）

▲開化寺與森田藥粧一起做公益，拜有「醫美之神」之稱的痘公痘婆神明送面膜。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.05）

開化寺與森田藥粧今（5）日宣佈合作舉辦做公益送面膜活動，凡8日觀音菩薩成道紀念日及9日南瑤宮二媽五笨港進香回鑾遶境市區這2天，來拜彰化第一座寺廟開化寺奉祀的全台唯一有「醫美之神」之稱的痘公痘婆，捐錢、抽籤詩、臉書按讚打卡都送面膜！開化寺創建於清雍正二年（西元1724年）、已有296年歷史，是彰化第一座寺廟，除主祀觀世音菩薩，更奉祀全台唯一有「醫美之神」之稱的痘公痘婆神明，與彰化在地企業森田藥粧合作舉辦做公益送面膜活動，可說相得益彰。凡在開化寺8日觀音菩薩成道紀念日慶典及9日彰化南瑤宮二媽五笨港進香回鑾遶境市區經開化寺，2天活動中，捐30元以上贈送面膜乙片、捐200元以上送面膜乙盒、抽籤詩送面膜乙片、臉書按讚打卡分享送面膜乙盒。開化寺供奉痘公痘婆，緣自於清朝天花大流行，官方民間束手無策，此時出現了一對醫術高明的夫妻，幫許多民眾治好了天花，事後民眾為答謝這對夫妻，卻遍尋不著，因而將這位夫妻的樣貌刻成痘公痘婆金身加以祭拜，開化寺也成了全台最盛名供奉痘公痘婆的寺廟。隨著醫療進步，天花雖已絕跡，但痘公痘婆並沒有因此功成身退，以現代的角度就是「業務轉型」，從原本的專科醫神轉成專門護佑信眾外貌的美貌之神，舉凡與痘有關的，都是這兩位神明的「業務範圍」，包括臉上的青春痘及皮膚問題。除了送面膜，8日當天適逢父親節，開化寺也推出以Q版觀音聖像彩繪為主的觀音水墨佛畫、菩薩祝福手作卡片，現場免費提供材料、工具，讓民眾發揮創意，寫上給父親的祝福，增加親子互動，當天開化寺也有中醫義診、整脊推拿免費服務，並備有平安圓及麵線供信眾福食平安。