與林麗蟬辦新住民座談　李眉蓁承諾續推新住民事務辦公室

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今（5）日下午在競選總部辦理新住民座談，前國民黨不分區立法委員林麗蟬也與多名新住民配偶與會。（圖／李眉蓁競選總部提供）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今（5）日在競選總部辦理新住民座談，傾聽新住民心聲，並邀大家分享各地的家常菜，前國民黨不分區立法委員林麗蟬也與多名新住民配偶與會，並質疑民進黨在高雄執政了那麼多屆，要做早就做了，不該為了選票才來重視新住民權益。

李眉蓁表示，新住民願意飄洋過海來生活甚至生下第二代展現出女性的堅毅跟責任感，比她勇敢很多，也她強調，如果她擔任市長，會繼續推動「新住民事務專案辦公室」的運作，持續推動更全面的新住民服務政策及照顧輔導措施。

李眉蓁競選總部指出，林麗蟬過去積極推動新住民與女性福利工作，韓市長任內更專門成立「高雄市新住民事務專案辦公室」，由林擔任執行長，整合跨局處資源來推動新住民的服務業務，然而很可惜韓市長被罷免後就熄燈了。

林麗蟬希望能再有這個辦公室，盼未來相關政策能在高雄由女性來推動，她也希望應讓陸配子女「小明」們回來讀書，就算隔離14天也沒關係。

對於現場民眾提出關於新住民教育與經濟的問題，李眉蓁也承諾，她會持續整合各局處資源，由「新住民事務專案辦公室」來統籌運用；此外，「我們都是一家人，新住民所生育的下一代也都是國家未來的希望，她會讓他們能夠獲得公平的待遇，而不會在學校被霸凌。」