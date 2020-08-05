台北賓館弔唁　林右昌感念李登輝對民主貢獻

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，基隆市長林右昌除了在臉書發文追念李前總統，5日中午低調前往台北賓館弔唁，感念李前總統對世界民主的貢獻。
林右昌帶著一束鮮花前往台北賓館的追思會場，並在追思牆上的留言紙條上寫道：「感謝李總統對世界民主的貢獻，很長久的時間作為我民主價值理念的導師，我會繼續努力！為自由、為民主、為台灣。」
林右昌表示，除感謝李前總統對世界民主的貢獻，未來也將秉持著李前總統的遺願，繼續在這片自由的土地上，守護民主、守護台灣。
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