台北賓館弔唁　林右昌感念李登輝對民主貢獻

▲林右昌中午低調前往台北賓館弔唁，感念李前總統對世界民主的貢獻。(圖/基隆市政府提供)

▲林右昌在追思牆上的留言紙條上留言。(圖/基隆市政府提供)

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，基隆市長林右昌除了在臉書發文追念李前總統，5日中午低調前往台北賓館弔唁，感念李前總統對世界民主的貢獻。林右昌帶著一束鮮花前往台北賓館的追思會場，並在追思牆上的留言紙條上寫道：「感謝李總統對世界民主的貢獻，很長久的時間作為我民主價值理念的導師，我會繼續努力！為自由、為民主、為台灣。」林右昌表示，除感謝李前總統對世界民主的貢獻，未來也將秉持著李前總統的遺願，繼續在這片自由的土地上，守護民主、守護台灣。