衛生局長與秘書不倫　謝龍介：前夫陳情不撤告看不到小孩

▲衛生局長陳怡強調自己絕沒有婚外情。（圖／記者陳聖璋攝）

▲謝龍介認為，黃偉哲是道德標準高的人，對衛生局長陳怡不倫戀之事，應主動處理。（圖／民眾提供）

台南市衛生局長陳怡遭爆料疑發生婚外情，對象竟是局內已婚的鄭姓女秘書，鄭女前夫曾姓男子向台南市議員謝龍介陳情，指對方透過律師轉知，「他如果不撤告，將看不到小孩」；謝龍介爆料，曾男也向台南市長黃偉哲陳情，但黃偉哲竟不處理！台南市政府指出，在民事訴訟尚未確定前，市府局處首長涉及私領域之事項，會尊重當事人的法律權益，也相信當事人，並顧及社會觀感及市府形象，審慎處理；記者傍晚六點以LINE致電三次市長黃偉哲，但黃偉哲的手機都沒接。陳怡回應，「本人與秘書並無婚外情，且報導內容係爆料民眾片面的曲解，並非事實」，陳怡強調，刑事部分已獲不起訴處分，民事部分尚在審理中，他已委任律師處理，維護自身的名譽及權益。謝龍介指出，曾男不只向他陳情也向黃偉哲陳情，但黃偉哲竟然「不理會」，甚至面對媒體也公然表示「不處理」；相信黃偉哲有難為之處，也質疑為何不同政黨，標準就不同？難道只有民進黨有這種福利嗎？謝龍介認為黃偉哲也是道德標準高的人，但此事在市府著實不宜，黃偉哲應主動處理，若黃偉哲因為有壓力，導致處理此事「軟手」，恐無法對台南市民交代；強調全球目前新冠肺炎疫情仍嚴峻，衛生局長在相關防疫上，扮演相當重要的角色，若影響台南防疫，受害的將是台南市民。鄭姓女秘書前夫曾男指稱，他在2018年控告陳怡與前妻涉嫌通姦等罪嫌，但因沒有通姦直接證據，檢察官處分不起訴，陳怡雖否認，但遭指控的相關內容，不起訴處分書寫得很清楚；曾男對陳怡及前妻鄭女提告民事侵害配偶權之侵權賠償200萬元，目前仍在台南地院審理中。曾男說，前妻在他提告後，認為是遭到偷錄音，而告他妨害秘密罪嫌，台南地檢署檢察官審理後，認為該車是夫妻共用，行車紀錄器雖是鄭女所有，曾男所為係為挽救婚姻，而裁以不起訴處分，但前妻竟再向高分檢聲請再議獲准，目前該案仍在檢方審理中。曾男指出，他不滿前妻日前透過律師跟他談條件，要求撤銷對兩人的民事告訴，否則要讓他無法探視2個孩子；他與妻子協議離婚後，每月都依約將孩子的生活費匯給前妻，他遵守協議，為何要拿孩子的探視權逼他。曾男的陳情書指，「陳怡身為台南市衛生局長，利用職務之便，染指自己的機要秘書，為一己之私慾，不惜破壞陳情人的家庭，讓陳情人妻離子散，陳情人一直走不出傷痛，導致憂鬱症，在身心科就醫治療」；「陳怡已經毫無道德操守可言，這種人還適任公職嗎？還能位居衛生局局長嗎？」曾男希望謝龍介為他主持公道，要求陳怡下台。