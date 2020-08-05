台塑石油邀請雲林家扶學童　奇美博物館藝術饗宴初體驗

台塑石油邀請雲林家扶中心38名國小學童，遨遊台南奇美博物館及北門雲嘉南風景區，帶給家扶兒童一趟藝術兼具文化的饗宴，透過奇美博物館在專人展廳導覽、藝術之畫、樂器欣賞，給雲林家扶的學童創造學習，拓展偏鄉學童對藝術之美的感受，豐富暑假生活經驗。
雲林家扶學童在台南北門雲嘉南遊客中心，驚見館內鯨魚骨的巨大模型滿是新鮮與好奇，還與影片中模擬在鹽田間進行曝曬海鹽，在遊戲互動過中讓學童有如深入其境感受南部曬鹽的產業。
台塑石油褚阮宗澤協理及同仁們陪家扶童進行奇美博物館藏欣賞，也特地邀請導覽人員生動有趣解說，從欣賞畫作耶穌的構圖、色調、人物衣著、擺飾等，除了看圖說故事，更讓家扶學童從畫作找尋樂器，如此漸進活潑有趣的講解，讓家扶小學五年級鄭鈺廷直喊宛如找藏寶圖般，讓他初體驗欲罷不能。
雲林家扶帶隊社工張妤慈說，家扶學童驚艷第一眼見奇美博物館建築物體，而館內充滿各式藝術作品展覽，畫作、樂器、雕塑品、兵器、動物館等，紛紛代表不同的藝術創作過程，還有動物標本館及兵器區都讓雲林家扶學童好奇，看到兵器呈現歷史與科技演進史，尤如親眼見證古代在戰爭時期使用的大刀，槍、盾牌等。
雲林家扶何佳欣是第一次到奇美博物館，從解說引導員中瞭解不同藝術家在不同的生活情境中，創作出曠世鉅作留下深刻印象，也在藝術修練獲得更多啟蒙學習。
還有宋禔倫在兵器廳看見巨大兵器展示，對於古代國家的戰爭過程有如親身體驗一番！而就讀小三蔡雨彤對於館藏樂器還有看見北極熊、長毛象巨大標本，覺得很開心。
雲林家扶中心廖志文主任感謝台塑石油邀請，透過文化饗宴帶給家扶兒藝術學習，讓弱勢學童能夠擁有藝術文化啟蒙，也是難忘的暑假中最寶貴學習之旅。