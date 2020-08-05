台塑石油邀請雲林家扶學童　奇美博物館藝術饗宴初體驗

▲台塑石油同仁特別精心準備家扶學童每人一支手持電風扇小禮物，並解說其使用方法及功能，家扶學童感到開心並進行體驗。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.05）

▲雲林家扶學童走進雕塑品區經過導覽解說人員認識西洋藝術品雕塑對於春、夏、秋、冬在雕塑品中呈現物品的意象，家扶學童紛紛趕感到不可思議。。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.05）

台塑石油邀請雲林家扶中心38名國小學童，遨遊台南奇美博物館及北門雲嘉南風景區，帶給家扶兒童一趟藝術兼具文化的饗宴，透過奇美博物館在專人展廳導覽、藝術之畫、樂器欣賞，給雲林家扶的學童創造學習，拓展偏鄉學童對藝術之美的感受，豐富暑假生活經驗。雲林家扶學童在台南北門雲嘉南遊客中心，驚見館內鯨魚骨的巨大模型滿是新鮮與好奇，還與影片中模擬在鹽田間進行曝曬海鹽，在遊戲互動過中讓學童有如深入其境感受南部曬鹽的產業。台塑石油褚阮宗澤協理及同仁們陪家扶童進行奇美博物館藏欣賞，也特地邀請導覽人員生動有趣解說，從欣賞畫作耶穌的構圖、色調、人物衣著、擺飾等，除了看圖說故事，更讓家扶學童從畫作找尋樂器，如此漸進活潑有趣的講解，讓家扶小學五年級鄭鈺廷直喊宛如找藏寶圖般，讓他初體驗欲罷不能。雲林家扶帶隊社工張妤慈說，家扶學童驚艷第一眼見奇美博物館建築物體，而館內充滿各式藝術作品展覽，畫作、樂器、雕塑品、兵器、動物館等，紛紛代表不同的藝術創作過程，還有動物標本館及兵器區都讓雲林家扶學童好奇，看到兵器呈現歷史與科技演進史，尤如親眼見證古代在戰爭時期使用的大刀，槍、盾牌等。雲林家扶何佳欣是第一次到奇美博物館，從解說引導員中瞭解不同藝術家在不同的生活情境中，創作出曠世鉅作留下深刻印象，也在藝術修練獲得更多啟蒙學習。還有宋禔倫在兵器廳看見巨大兵器展示，對於古代國家的戰爭過程有如親身體驗一番！而就讀小三蔡雨彤對於館藏樂器還有看見北極熊、長毛象巨大標本，覺得很開心。雲林家扶中心廖志文主任感謝台塑石油邀請，透過文化饗宴帶給家扶兒藝術學習，讓弱勢學童能夠擁有藝術文化啟蒙，也是難忘的暑假中最寶貴學習之旅。