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輔大與若瑟鐵馬連線　共籌早療基金

記者洪佳伶/雲林報導-2020-08-05 20:14:49
▲若瑟醫院百事可車隊至西螺大橋迎接輔大鐵馬隊。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.05）
輔仁大學鐵馬環台今年邁入第11年，特別為同為天主教機構的若瑟社會福利基金會的兒童早期療育基金募款，今天是環台第3天，首站即進入雲林，若瑟醫院百事可車隊，一行20人，更主動出發至西螺大橋迎接輔大鐵馬隊，然後一起共騎回到若瑟醫院，看看早療慢飛天使。

▲輔仁大學鐵馬環台首站進入雲林。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.05）
▲輔仁大學鐵馬環台首站進入雲林。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.05）
輔仁大學從2010年開始推動鐵馬環台，鼓勵師生以自行車運動達到身心健康，並藉由群體活動認識和愛護台灣，環台每年都有主題募款，意象為輔大師生和醫院同仁每騎1公里，社會贊助1元，全程約1,000公里。

過去幾年，他們為原住民、身心障礙生、運動績優清寒選手、輔大醫院、勇源輔大乳癌基金會等單位，以此促進身心健康的方式募得一些款項，參加鐵馬環台的師生，行前要提早自主鍛練體力、增加肌耐力，確認隊形等等很多事前準備工作。

輔大校長江漢聲說，鐵馬環台是輔大前校長黎建球「健康輔仁」的一環，是很有意義的活動。他接續倡導的主題募款，是美國通行的公益活動，讓自行車不只是運動，更具備社會關懷的意義。

江漢聲引聖經上說，施比受更為有福，無論是對陌生人或兄弟般的若瑟醫院都是一樣的。

輔大醫院院長王水深也說，他的家鄉是雲林縣水林鄉，小時候經歷物質缺乏的生活，長大後當醫師深知健康的重要性；輔大和若瑟一樣是醫院，有共同的醫療傳愛使命。輔大醫院願意為偏鄉多奉獻，共同關心和照顧兒童的成長；今年鐵馬環台的主題是若瑟社會福利基金會兒童早期療育基金，所得將交給若瑟基金會照顧需要的小朋友。

若瑟醫院行政副院長、財團法人若瑟社會福利基金會執行長林素鉁表示，若瑟醫院非常認同及讚賞輔大鐵馬環台這有益身心健康又具社會關懷的活動，希望藉輔大鐵馬環台有意義的活動，為雲林偏鄉需要早期療育的兒童發聲，藉此延攬召募具服務熱忱的物理、職能及語言治療師和社工師教保老師，加入早療兒童服務團隊，孩子們的成長只有1次，慢飛天使的療育是不能等待太久的。

▲鐵馬環台為天主教機構的若瑟社會福利基金會的兒童早期療育基金募款。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.05）
▲鐵馬環台為天主教機構的若瑟社會福利基金會的兒童早期療育基金募款。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.05）

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