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搶救方舟　中市民代攜手在地音樂人：台中音樂不能亡

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-06 13:45:03

▲中市民代與在地音樂人向文化部喊話，別讓這台中唯一完全合法、由政府提供場地的音樂展演空間毀於一夕。(圖／柳榮俊攝2020.8.6)
▲中市民代與在地音樂人向文化部喊話，別讓這台中唯一完全合法、由政府提供場地的音樂展演空間毀於一夕。(圖／柳榮俊攝2020.8.6)
台中文創園區，民國91年由行政院文建會接收後，定位為台灣唯一公辦公營的文創園區，但地方民代卻質疑，明明文創園區轉型文資園區時，文化部曾承諾未來會以「文資為體、文創為用」，但短短不到兩年的時間，原有的文創業者便流失超過六成，地方民代擔憂屬於台中流行音樂的方舟被消失。

在多位在地音樂人及地方民代發起網路搶救方舟的連署行動，今(6)日更特別齊聚一堂，公開實體連署站點，共同向文化部喊話，文資局可以不繼續使用「方舟」這個名字；當然也可以不再委外經營，將空間收回由中央或市府作為培訓音樂人才的孵蛋基地，但絕不應該，讓這台中唯一完全合法，由政府提供場地的音樂展演空間，就這樣毀於一夕。

市議員鄭功進表示，音樂無國界，臺中的方舟也不應該因為藍綠而有分別，只要是好的政策，就不應該改朝換代就轉彎，轉型文資園區他絕對不反對，但不應輕言抹煞在地流行音樂小幼苗；特別是方舟現存的營運合約，將在下個月五日到期，而文化部文資局，也多次公開對外表示，該場地將配合文資園區的轉型調整為傳統藝術表演中心，完全沒有跟地方溝通。

地方人士憂心，現有的流行音樂展演空間將何去何存？只剩不到一個月的時間，後續文化部文資局，對於方舟這塊場地，將如何營運、何時重新又以何種型態再開幕？

市議員黃守達強調，台中是個蘊含多元表演能量的城市，匯聚了許多音樂人才，卻沒有自己的流行音樂中心，這也突顯「TADA方舟」的重要性與特殊性，文資園區應該審慎評估保留既有的展演空間，甚至思考如何發揮文資園區的區位優勢，若文資局堅持要將場地收回，也應說明清楚將來對於台中流行音樂文化未來的政策與方向，給予其更有利的發展空間。

TADA方舟音樂藝文展演空間營運長雷紀彰強調，台灣流行音樂旗艦計劃規畫有台北流行音樂中心及高雄流行音樂中心，而且已經開始運作，我們台中就是沒有！九年前，我們堅持要有一張具備餐飲，展演功能的合法執照，終於等待了一年的時間，我們取得了第一張規格強度最高的音樂展演空間使用許可，現在面臨的是合約到期，未來這場館可能是傳藝中心、動漫館所，但live house 的功能不再有，將來流行音樂的中小型場館沒有多餘的選擇，學生的成果發表就沒有合法場地，因此我們支持連署，希望方舟展演功能保留下來!

山海屯音樂祭負責人劉鈞輝表示，方舟過去十年創造出許多場景，累積上千場大小演出，給了無數產業人士就業機會。文化需要時間累積，這個場館正要往更深的文化深度前進，業界大家都很期待未來，現在就傳出文資局要收回改掉，難怪沒有城市美學跟文化深度。

台中迴響展演空間張祐齊Yuki重申，台中已經非常缺乏流行音樂以及獨立音樂live house展演的空間，然而過去中央文化部、地方政府與民間的努力推動，TADA好不容易拿到全台灣首座展演空間的合法的執照，卻因合約到期以及前業者的經營不佳導致此空間就此消失實在非常可惜。

台中市文化局表示，御東風國際行銷有限公司「文化創意主題餐飲空間」契約案訂於 109 年 8 月 21 日到期，經與該公司確認並獲其同意依契約規定，租期屆滿後不再續約，適逢文化部文化資產園區已於 107 年轉型為全國第一個文化資產園區，場域精神將以文化資產保存為主，文化局將保留原表演空間性質與功能，並擴大表演活動型態、深化表演內涵。

關鍵字

台中文創園區 音樂人 鄭功進 方舟 流行音樂展

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