促進健康拿好禮　全嘉愛健走開放報名

衛生局長張耀懋表示，嘉義市是全台公園密度最高的城市，很適合健走；此次配合天候，並為增加市民參與的可近性及便利性，推出星光輕健走、環溪尬健走、公園趣健走、好愛健走等4種型態健走活動，也預告今年9月5日全國萬人大健走將在嘉義市登場，獎品非常豐富。
衛生局國民健康科長林秀猜說明指出，「健走瘦身賽」鼓勵參加者維持每天健走30分鐘的運動習慣，搭配健康飲食進行體重管理，18-64歲民眾且至少參加2場健走活動者即符合參賽資格，活動現場提供量測體重報到服務，以第1次和最後1次的「體重差的百分比」作為成績計算標準；健走瘦身賽活動分4組競賽，青春超模組18~30歲；性感健美組31-50歲；勇氣回春組51-64歲；企業團體組：每組10人限18-64歲。每組取前3名減重績優者擇期獎勵表揚，第1名一萬元、第2名八仟元、第3名5仟元等值禮券。
林秀猜科長強調，第1場健走於8月29日在劉厝里228國家紀念公園舉行星光輕健走；第2場9月27日在河濱運動公園辦理環溪尬健走；第3場10月24日在嘉義公園舉辦公園趣健走；第4場11月21日於北香湖公園擴大辦理好愛健走；每一場活動均採網路預約報名，活動當月6日下午1時30分開放報名，除第4場1,500名額外，其餘場次限每場1,000名額，額滿為止，事前預約報名且活動當天走完全程即贈送好康禮1份、餐包1個及摸彩券1張，每場開放100名現場報名，與事前預約報名者同享好康，摸彩券統一於北香湖公園健走結束時辦理公開摸彩。