前議長張宏年全家鉛中毒　張彥彤批盛唐中醫滿口謊言

張彥彤表示，這幾天全台50多位受害民眾跟他接觸，都是曾到台中盛唐中醫接受呂世明院長看診，建議民眾先到醫院抽血檢驗重金屬，並保留藥包藥材，如果當地縣市政府不受理，可送到台中市衛生局一併處理，法制局也同意集體訴訟，幫大家討公道。
張彥彤指出，全家鉛中毒，呂世明醫師還滿口謊話，胡扯誤用硃砂，呂世明早年到中國大陸讀書，都是爸爸幫忙，如今卻給鉛粉吃，意圖謀殺，合理懷疑根本是他自己成立藥商執照，再進這些違法藥材。
張彥彤說，全家人因為信任，未問過自費藥包成份，爸爸鉛中毒最嚴重，腦部受損40%，語言表達和行動能力都受損，還要接受復健，呂世明案受害者太多，連國民黨前中市黨部主委陳明振太太也是受害者；他透露，傷及人命，爸爸張宏年自責落淚，已經委請律師，正式以殺人未遂罪提告。
張彥彤表示，這種無良醫師違反醫事法，如同殺人行為，呼籲政商名流不要再替他說話，呂世明一人把中醫界全拖下水，民眾對中醫和中藥失去信心，知道內情不要假裝沒看到，不要再幫忙掩飾，協助釐清真相。
市府衛生局成立專案小組調查，稽查與抽驗相關藥包及藥材，稽查結果認定涉有違反醫療法第82條事證，於7月31日函送地檢署偵辦，因盛唐中醫診所造成多名患者血中鉛濃度含量超標，危害身體健康，衛生局已於8月2日要求呂世明醫師停止門診一個月，並依醫師法第25條移付懲戒，另有關呂世明醫師坦承開立自費處方未依規記載於病歷部分，依違反醫師法第12條從重裁處最高罰鍰10萬元。
此外，衛生局此案調查過程中，發現另有其他就診民眾亦檢驗出體內重金屬超標，情況與議員張彥彤一家人相似，為慎重起見，已將相關事證提供台中地檢署偵辦，基於司法偵查不公開，相關細節不便評論。
衛生局長曾梓展強調，相關案件已分別依據醫療法與藥事法移送地檢署偵辦，市府全力配合司法調查，採取積極行動捍衛市民健康，「嚴懲不法醫療用藥，絕不寬貸！」