前議長張宏年全家鉛中毒　張彥彤批盛唐中醫滿口謊言

市府衛生局成立專案小組調查，稽查與抽驗相關藥包及藥材，稽查結果認定涉有違反醫療法第82條事證，於7月31日函送地檢署偵辦，因盛唐中醫診所造成多名患者血中鉛濃度含量超標，危害身體健康，衛生局已於8月2日要求呂世明醫師停止門診一個月，並依醫師法第25條移付懲戒，另有關呂世明醫師坦承開立自費處方未依規記載於病歷部分，依違反醫師法第12條從重裁處最高罰鍰10萬元。

此外，衛生局此案調查過程中，發現另有其他就診民眾亦檢驗出體內重金屬超標，情況與議員

一家人相似，為慎重起見，已將相關事證提供台中地檢署偵辦，基於司法偵查不公開，相關細節不便評論。

衛生局長曾梓展強調，相關案件已分別依據醫療法與藥事法移送地檢署偵辦，市府全力配合司法調查，採取積極行動捍衛市民健康，「嚴懲不法醫療用藥，絕不寬貸！」