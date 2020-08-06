中市收垃圾漲價　市場攤商批垃圾車變運鈔車

市府環保局表示，此案為台中市西屯大福里臨時攤販清潔管理委員會自行公告，公告前並未詢問環保局，且7月21日該市場管委會已修正公告，調整清除費用是因為清運機構營運成本提高，調整價格經管委會與業者雙方合議；市府若接獲民眾反映清除機構有不合理調漲清除費用，將介入了解費用調整原因及幅度是否合理。

此外，環保局也嚴正澄清，因應台中市文山焚化廠將於今年11月進行歲修工程，截至目前為止，環保局並未扣減文山廠清除機構進廠核定量，未影響社區大樓及其他產源（如餐廳、小吃及市場等）垃圾去化，也無要求清除機構須自行將垃圾轉運至外縣市；市府也未接獲水湳市場攤商要求協助媒合其他清除機構承接等相關案例，更無同意業者調漲清運費用情事。

環保局強調，「清除機構收運費用」是依其服務內容及市場機制評估營運成本所訂定，若清除機構清運費用涉及聯合調漲清理費用，以及聯合壟斷市場違反公平交易法，可透過公平交易委員會進行查處。