中市收垃圾漲價　市場攤商批垃圾車變運鈔車

楊正中表示，現在很多清運業者因焚化爐維修，環保局要求減收百分之十五的垃圾量，因而藉此調漲收運費用，對比先前有大樓垃圾費費用調漲，造成許多社區被減收甚至惡意棄單，當時楊也要求環保局積極處理，不能讓清運價格被任意哄抬，時至今日，垃圾問題卻繼續延燒到市場，實在不合理，質疑主管機關環保局充耳不聞。
當地大福里長高信增指出，水湳市場清潔費節節攀升，從8月1日起由原90元漲價至100元，已然成為全台中市收費最高的市場，而市場垃圾清潔的主管機關為環保局，難道環保局完全不管嗎？
高信增表示，根據水湳市場清管會的公告，因文山焚化爐老舊「要求清運業者減收百分之十五，必須運送委由外縣市處理」；但高信增向環保局了解後發現，環保局原意係由清運業者二擇一，顯示清運業者及清管會的公告並非屬實。
再者，據公告第二條顯示該調漲案已由環保局居中協調，高信增質疑倘若屬實，又是哪一位環保局的長官居中協調？讓有心人士居中把攤商當提款機、予取予求？如不屬實，為何環保局還放任這種子虛烏有、混淆視聽的行為存在？
攤商代表表示，去年市場清運費才剛從75元漲至90元，今年八月一日又再漲，對於小攤商而言，清運費用年年漲根本是溫水煮青蛙，很多人都是水湳市場四十年的老鄰居，都靠在市場擺攤撐起一家的生計，因此每每被調漲都是敢怒不敢言，深怕一發表異議，隔天就會沒有攤位擺。
攤商說，算起來一個月光是清潔費用就增加到三千元，而賣民生用品的都是一個十元在賣，現在又因疫情影響很多人都不到市場了，一想到再加上每月還要繳交攤位租金，直言「難道真的要攤商們生存不下去嗎？」
市府環保局表示，此案為台中市西屯大福里臨時攤販清潔管理委員會自行公告，公告前並未詢問環保局，且7月21日該市場管委會已修正公告，調整清除費用是因為清運機構營運成本提高，調整價格經管委會與業者雙方合議；市府若接獲民眾反映清除機構有不合理調漲清除費用，將介入了解費用調整原因及幅度是否合理。
此外，環保局也嚴正澄清，因應台中市文山焚化廠將於今年11月進行歲修工程，截至目前為止，環保局並未扣減文山廠清除機構進廠核定量，未影響社區大樓及其他產源（如餐廳、小吃及市場等）垃圾去化，也無要求清除機構須自行將垃圾轉運至外縣市；市府也未接獲水湳市場攤商要求協助媒合其他清除機構承接等相關案例，更無同意業者調漲清運費用情事。
環保局強調，「清除機構收運費用」是依其服務內容及市場機制評估營運成本所訂定，若清除機構清運費用涉及聯合調漲清理費用，以及聯合壟斷市場違反公平交易法，可透過公平交易委員會進行查處。