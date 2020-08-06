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吳益政酸陳其邁家貪汙　高閔琳反批吳「柯文哲化」

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-06 17:30:54

▲吳益政酸陳其邁家庭貪汙。(圖／李眉蓁競選辦公室提供)
▲吳益政酸陳其邁家庭貪汙。(圖／李眉蓁競選辦公室提供)
針對陳其邁上館長的直播節目時被問到其父陳哲男的相關案件，民眾黨提名高雄市長候選人吳益政今（6）上午受訪指「他今天選舉可以這麼方便，不是他家庭早期貪污來的嗎？民進黨不是貪污來的嗎？」，對此陳其邁競總發言人高閔琳批吳益政接受民眾黨徵召之後，整個人「柯文哲化」。

吳益政砲轟，現在高雄很多人都只能求溫飽而已，沒辦法存錢，股票上萬點跟人民都沒關係，只跟財團有關係，什麼高科技、橋科都不是為了百姓在想，民進黨早就成為台灣的權貴，並批陳其邁家爸爸、兒子也許是有不同價值，主要是整個結構整個家庭，民進黨不是貪污來的嗎？不是搶奪人民納稅錢、鞏固他們自己的政權，卻沒有回頭來照顧我們人民，這才是最惡劣的。

陳其邁競總發言人高閔琳指出，陳其邁從政二十餘年，一直是弊案絕緣體，禁得起各界檢驗，不料吳益政因選情告急就開始公然抹黑，並批吳益政擔任議員期間因涉詐領助理費違反《偽造公文書》罪嫌，判刑4個月有期徒刑確定，這是什麼結構，又要怎麼切割？

高閔琳批評，過去形象溫和的吳益政，好的不學偏學柯文哲和國民黨，也很遺憾看到吳益政自從接受民眾黨徵召之後，整個人「柯文哲化」，動輒以不實言論對陳其邁進行抹黑，墮落的速度之快，讓高雄市民感到無比訝異。

高閔琳呼籲，吳益政應多為自己想想，千萬別傻到要學柯文哲和國民黨用負面選舉手法來抹黑，讓自己形象破滅而晚節不保、得不償失；陳其邁也表示：「選舉還是要正面選舉，選舉到現在，我也沒有講過說吳議員詐領助理費被判刑的事情，所以我不希望選舉用這種惡意的抹黑選舉，這樣不好」。

關鍵字

陳其邁 吳益政 陳哲男 高閔琳 館長

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