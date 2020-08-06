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2020嘉義好神活動開跑　首次火燈夜巡由海步行至阿里山

記者任禮清/嘉義縣報導
calendar_today2020-08-06 18:50:00

▲嘉義縣農曆七月期間特色辦理的嘉義好神活動，今年搭配防疫宣導，將由布袋過溝建德宮火把驅魔打頭陣。（圖／記者任禮清攝　2020.08.06）
▲嘉義縣農曆七月期間特色辦理的嘉義好神活動，今年搭配防疫宣導，將由布袋過溝建德宮火把驅魔打頭陣。（圖／記者任禮清攝　2020.08.06）
嘉義縣在農曆七月期間特色辦理的嘉義好神活動，今年搭配防疫宣導，布袋過溝建德宮火把驅魔將首次從海線步行到阿里山， 3天2夜迎請李王爺出巡祈福，民雄大士爺創意踩街更結合無人機科技打造天外飛仙，縣長翁章梁6日配合創意舞蹈宣導系列主題活動，歡迎農曆七月來嘉特色旅遊。

▲嘉義縣好神活動創意安排特技舞蹈開場，縣長翁章梁與建德宮、大士爺廟共同宣傳。（圖／記者任禮清攝　2020.08.06）
▲嘉義縣好神活動創意安排特技舞蹈開場，縣長翁章梁與建德宮、大士爺廟共同宣傳。（圖／記者任禮清攝　2020.08.06）
嘉義縣政府文觀局籌辦「2020嘉義好神」系列活動，將於8月16日至18日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，接著在9月5日舉行「迎大士爺創意踩街活動」，隨後9月8至10日隆重的「大士爺祭」活動，希望以在地文化資產結合創新、藝術、文化、科技等活動，呈現多元價值。

文化觀光局長許有仁打頭陣的「全嘉防疫，火把遶行」，將從過溝建德宮步行至阿里山，預計由海至山遶行3天2夜，象徵李王爺出巡為嘉義縣祈福；9月5日「迎大士爺」創意踩街活動，當天除25隊團隊扮演特色好神從民雄國中起跑迎大士爺外，更結合新科技「無人機」打造天外飛仙，呈現舉頭三尺有神明，為踩街活動添加創新科技的特色。

▲縣長翁章梁強調用心文化民俗推廣活動有別以往，也將創意符條貼在尊稱老師的前立委林豐喜身上。（圖／記者任禮清攝　2020.08.06）
▲縣長翁章梁強調用心文化民俗推廣活動有別以往，也將創意符條貼在尊稱老師的前立委林豐喜身上。（圖／記者任禮清攝　2020.08.06）
翁章梁表示用心文化民俗推廣，這次活動有別以往，規劃了四大特色活動，包括好神演藝、全嘉防疫，火把遶行、天外飛仙，結合高科技無人機大士爺廟創意踩街、「蔡淘貴 跑廟會」為活動進行影像紀錄宣傳，讓民眾體驗「嘉義好神」新魅力。

縣府特別說明「好神演藝」突破以往辦理形式，邀請嘉義在地傑出藝文團隊雯翔舞團及神奇樂坊替布袋及民雄編製專屬演出內容，用舞蹈、用戲劇、用音樂述說嘉義好神的故事，特別邀請睽違30年再次登場的高培華老師及鄒族團隊蒞臨演出，還有知名台語天后幸福女聲向蕙玲、空靈歌手玟靈與靈聲天團及搖滾熱力樂團粉紅藍樂團PinkBlue等團隊，帶來不同類型演出。

▲2020嘉義好神活動宣傳以打開寶盒揭開序幕。（圖／記者任禮清攝　2020.08.06）
▲2020嘉義好神活動宣傳以打開寶盒揭開序幕。（圖／記者任禮清攝　2020.08.06）
 

關鍵字

大士爺祭 過溝建德宮 火燈夜巡 嘉義好神 農曆七月

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