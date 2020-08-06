提高防疫警覺！宜縣搭乘市區大眾運輸全程戴口罩

因應國際間新型冠狀肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，繼中央疫情指揮中心昨天宣布，民眾進入人潮擁擠或密閉場所，如大眾運輸等8大場所，務必配戴口罩之後﹔宜蘭縣政府今天也宣布民眾搭乘縣轄市區公車大眾運輸工具務必全程配戴口罩。
縣府交通處指出，8月10日起民眾若未配戴口罩，客運業者將拒絕搭乘大眾運輸，以降低病毒傳播風險﹔另縣轄各大轉運站，持續落實公共運輸場站防疫措施，提高清潔消毒頻率不鬆懈，民眾搭乘長途國道客運持續落實上車量測體溫、全程配戴口罩，以維護大眾健康。
交通處同時提到，為支持居家檢疫之特定民眾就醫所需交通接駁，「宜蘭縣防疫計程車隊」將持續提供服務，由專人專車提供接駁服務，請民眾安心搭乘。
縣長林姿妙也呼籲民眾落實防疫作為，勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口，保持室內1.5公尺、室外1公尺安全社交距離，搭乘大眾運輸全程戴口罩並配合各交通運輸場站量測體溫，身體不適請儘速就醫，時時刻刻做好自身健康管理，愛護自己也保護他人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。