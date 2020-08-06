🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

中市又有中醫診所重金屬超標　檢調搜索違法遭重罰

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-06 18:40:00

▲中市衛生局協同台中地檢署及第二分局前往兩家診所搜索調查。(圖／衛生局提供2020.8.5)
▲中市衛生局協同台中地檢署及第二分局前往兩家診所搜索調查。(圖／衛生局提供2020.8.5)
繼盛唐中醫診所中藥遭查出重金屬超標，北區精武路的九褔中醫診所就診民眾也檢驗出體內重金屬超標，台中市政府衛生局今(6)日協同台中地檢署及台中市警局第二分局人員前往兩家診所搜索調查，因已造成患者健康受損，衛生局將依法重罰九褔中醫診所30萬元、勒令停業1個月，全力配合司法調查，絕不寬貸。

衛生局表示，盛唐中醫診所造成3名患者及市議員張彥彤家中4名成員重金屬超標，危害身體健康，衛生局成立專案小組調查，稽查抽驗相關藥包及藥材，認定涉有違反醫療法第82條事證，已於7月31日函送地檢署偵辦；今天協同地檢署兵分多路展開搜索，依違反醫療法第108條，從重裁處盛唐中醫診所最高罰鍰50萬元，並勒令停業2個月。

衛生局在調查過程中，另發現位於北區精武路的九褔中醫診所就診民眾，同樣檢驗出體內重金屬超標，情況與盛唐中醫相似，為慎重起見，已將相關事證提供台中地檢署偵辦，對於不法行為，衛生局將全力配合司法調查，嚴懲不法醫療用藥。

衛生局指出，民眾近期若對服用該兩家診所中藥有疑慮，可撥打04-22220655由專人提供諮詢，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院，民眾如有身體不適情形，可前往醫院由醫師專業評估、檢驗與治療。

衛生局說，民眾8月6日前如曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方的中藥，有健康疑慮者，台中市食品藥物安全處將受理上列民眾送驗，時段為週一到五每日上午8時到12時、下午1時到5時，請備妥足夠檢驗數量中藥的完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等）到食安處四樓收件處。

有關目前民眾送驗情形，衛生局表示，食安處自8月3日起開始受檢，截至今日共20位民眾、34件中藥檢體送驗，化驗工作需7至10個工作天，目前均在化驗中，若有進一步結果，將盡快公告。

關鍵字

台中榮民總醫院 盛唐中醫診所 重金屬 台中市政府衛生局 中國醫藥大學

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR][塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽