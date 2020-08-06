中市又有中醫診所重金屬超標　檢調搜索違法遭重罰

衛生局表示，盛唐中醫診所造成3名患者及市議員張彥彤家中4名成員重金屬超標，危害身體健康，衛生局成立專案小組調查，稽查抽驗相關藥包及藥材，認定涉有違反醫療法第82條事證，已於7月31日函送地檢署偵辦；今天協同地檢署兵分多路展開搜索，依違反醫療法第108條，從重裁處盛唐中醫診所最高罰鍰50萬元，並勒令停業2個月。
衛生局在調查過程中，另發現位於北區精武路的九褔中醫診所就診民眾，同樣檢驗出體內重金屬超標，情況與盛唐中醫相似，為慎重起見，已將相關事證提供台中地檢署偵辦，對於不法行為，衛生局將全力配合司法調查，嚴懲不法醫療用藥。
衛生局指出，民眾近期若對服用該兩家診所中藥有疑慮，可撥打04-22220655由專人提供諮詢，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院，民眾如有身體不適情形，可前往醫院由醫師專業評估、檢驗與治療。
衛生局說，民眾8月6日前如曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方的中藥，有健康疑慮者，台中市食品藥物安全處將受理上列民眾送驗，時段為週一到五每日上午8時到12時、下午1時到5時，請備妥足夠檢驗數量中藥的完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等）到食安處四樓收件處。
有關目前民眾送驗情形，衛生局表示，食安處自8月3日起開始受檢，截至今日共20位民眾、34件中藥檢體送驗，化驗工作需7至10個工作天，目前均在化驗中，若有進一步結果，將盡快公告。