一再呼籲對入境者「全面普篩」　侯友宜：專家學者都認同

侯友宜說，看到鄰近國家很多確診個案，菲律賓2天5000個、香港1天165個，所以他一再強調入境全面篩檢、加上居家檢疫的必要，許多專家學者也不斷呼籲，尤其現在民眾認為疫情沒有那麼強的時刻，中央就必須特別重視「阻絕於境外」，將疫情守住境外是最重要的關鍵點。
侯友宜指出，不管是台大公衛前院長或是現任副院長，許多專家學者，包括我們的衛生體系都有這樣看法，他強調尊重中央裁決，畢竟中央與地方還是要一起合作，不過不能忽略這個聲音，以免造成疏漏，變成第二波疫情攻擊，那就難免會有遺憾。
侯友宜表示，目前新北市在管制境內部部分，6月中旬已經連續檢查了142家八大行業，目前還有32家不按照規定，至於業務單位，例如補習班、文化場館等密閉空間，就會都要求他們戴上口罩，目前長照機構仍開放探視，萬一沒有按照規定的話，探視時間寧可縮短、次數減少，他呼籲各業務單位主管一定要更嚴格落實防疫措施。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。