影／臺灣野鳥之美攝影展　栗喉蜂虎金門現身影

彰化縣花壇鄉民代表會前秘書許桂益，退休後醉心鑽研攝影，師承江村雄及蔡孟興兩位攝影大師，將濃厚的興趣轉化為扎實的攝影功力，近年來參與多項國際影展，在2016年獲MPSA美國攝影學會授予大師級榮銜。
許桂益退休後鑽研生態攝影，深入野地尋找攝影題材，也積極與各地攝影同好交流，精進攝影技巧與構圖。生態攝影特別需要體力、耐力及觀察力，每一次拍攝都需要克服種種困難，不分日夜耐心等候。
野鳥攝影是很多生態攝影者的終極目標，它需要高速運算的機身，搭配又重又貴的大砲鏡頭，秉持對攝影的癡狂與無止盡的追求，才有機會拍得佳作。
許桂益的生態攝影作品帶有大自然亮麗的色彩與豐富的樣貌，猶如進入一個美得令人嘆為觀止的生態世界，本次展出野鳥照片栩栩如生，不僅讓人們見識到大自然生態的獨特性與棲息環境多樣性，同時感受到照片中每個主角無與倫比的獨特性與魅力。
張雀芬說，本次展覽主題為「臺灣野鳥之美」，收錄許老師15年來無數日夜靜候拍攝所得的精采鳥圖，忠實記錄了臺灣這塊寶島豐富的生態景觀，除了臺灣珍貴野鳥，也只有在金門地區現蹤的夏日精靈「栗喉蜂虎」，美麗身影，令人驚艷。
許桂益說，十多年來聽過無數攝影老師的課，每當聽到新鮮的攝影觀念，心裡就無比歡喜，聽到已懂的攝影知識則心有戚戚，對他來說攝影課就像聽音樂會一樣享受。
98年起，許桂益參與國際影展，從人物、風景到花鳥蟲魚，題材範疇相當廣泛，他說為了拍蟲拍鳥，仔細尋找合適的主角、耐心等候是家常便飯，他自嘲是一位好「攝」之徒。