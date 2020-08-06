影／臺灣野鳥之美攝影展　栗喉蜂虎金門現身影

不能出國就來彰化縣立美術館感受臺灣野鳥生態之旅！彰化縣文化局自即日起至30日，在彰化縣立美術館展出「彰化縣美術家接力展第102棒許桂益-臺灣野鳥之美攝影展」，文化局長張雀芬歡迎喜好野鳥生態攝影的藝術同好前來觀賞前所未見的生態饗宴。

▲許桂益說，為了拍蟲拍鳥，仔細尋找合適的主角、耐心等候是家常便飯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.06）

彰化縣花壇鄉民代表會前秘書許桂益，退休後醉心鑽研攝影，師承江村雄及蔡孟興兩位攝影大師，將濃厚的興趣轉化為扎實的攝影功力，近年來參與多項國際影展，在2016年獲MPSA美國攝影學會授予大師級榮銜。

許桂益退休後鑽研生態攝影，深入野地尋找攝影題材，也積極與各地攝影同好交流，精進攝影技巧與構圖。生態攝影特別需要體力、耐力及觀察力，每一次拍攝都需要克服種種困難，不分日夜耐心等候。

野鳥攝影是很多生態攝影者的終極目標，它需要高速運算的機身，搭配又重又貴的大砲鏡頭，秉持對攝影的癡狂與無止盡的追求，才有機會拍得佳作。

▲彰化縣美術家接力展第102棒許桂益-臺灣野鳥之美攝影展，在彰化縣立美術館展出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.06）

許桂益的生態攝影作品帶有大自然亮麗的色彩與豐富的樣貌，猶如進入一個美得令人嘆為觀止的生態世界，本次展出野鳥照片栩栩如生，不僅讓人們見識到大自然生態的獨特性與棲息環境多樣性，同時感受到照片中每個主角無與倫比的獨特性與魅力。

張雀芬說，本次展覽主題為「臺灣野鳥之美」，收錄許老師15年來無數日夜靜候拍攝所得的精采鳥圖，忠實記錄了臺灣這塊寶島豐富的生態景觀，除了臺灣珍貴野鳥，也只有在金門地區現蹤的夏日精靈「栗喉蜂虎」，美麗身影，令人驚艷。

許桂益說，十多年來聽過無數攝影老師的課，每當聽到新鮮的攝影觀念，心裡就無比歡喜，聽到已懂的攝影知識則心有戚戚，對他來說攝影課就像聽音樂會一樣享受。

▲許桂益的生態攝影作品帶有大自然亮麗的色彩與豐富的樣貌，猶如進入一個美得令人嘆為觀止的生態世界。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.06）

98年起，許桂益參與國際影展，從人物、風景到花鳥蟲魚，題材範疇相當廣泛，他說為了拍蟲拍鳥，仔細尋找合適的主角、耐心等候是家常便飯，他自嘲是一位好「攝」之徒。