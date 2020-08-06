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徐國勇訪視桃園優質社宅　中央地方合作滿足多元需求

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-06 19:59:14

▲徐國勇肯定桃園社會住宅的高品質，對於要達成20萬戶社會住宅的目標非常有信心。（圖／記者李春台攝, 2020.08.06）
▲徐國勇肯定桃園社會住宅的高品質，對於要達成20萬戶社會住宅的目標非常有信心。（圖／記者李春台攝, 2020.08.06）
內政部長徐國勇今（6）日下午由桃園市長鄭文燦陪同，訪視中路二號社會住宅及109年度住宅租金補貼受理情形，109年度住宅租金補貼自4日開始受理，桃園市僅3天就已經受理將近3千戶，徐國勇肯定桃園社會住宅的高品質，對於要達成20萬戶社會住宅的目標非常有信心。

桃園市長鄭文燦下午陪同內政部長徐國勇訪視中路二號社會住宅及109年度住宅租金補貼受理情形時表示，去（108）年度桃園市租金補貼核定戶數為1萬436戶，今年放寬申請標準，向中央爭取提高至1萬7千戶，8月4日開始受理，截自今日已經受理將近3千戶，桃園包租代管也成功媒合超過2千戶，顯示市民有很高的需求，市府也與營建署協議，透過社宅用地的多元取得，中央、市府合作興建共計1萬2千戶社會住宅，讓更多桃園市民受惠。

鄭文燦指出，中路二號社會住宅是桃園首棟社宅，榮獲「2018國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎」、「第12屆公共工程金安獎佳作」、「108年桃園市政府公共工程優等」，以及第19屆公共工程金質獎-建築類唯一「特優獎」等多項獎項的肯定，其中榮獲金質獎，更是目前國內社會住宅興建計畫中第一個獲得這份殊榮的建設，不僅提供多樣的公共設施，也提升市民居住品質，充分展現社宅與社區共生共融。

徐國勇表示，社會住宅是總統蔡英文很重要的政策之一，希望藉此照顧國民，提供弱勢以及在都會打拼的年輕人，不僅解決他們住的問題，提升生活品質，也有助於提高結婚率以及生育率，中路二號社會住宅榮獲許多獎項的肯定，更得到鑽石級綠建築及銀級智慧建築的標章認證，感謝桃園市府提供給桃園居民非常安全的居住品質。

徐國勇說，桃園市府與中央配合，今年租金補貼提升至1萬7千戶，希望能滿足更多年輕人的需求，由於桃園社會住宅的高品質，他對於要達成20萬戶社會住宅的目標非常有信心，感謝地方與中央一起努力，讓國人受到最好的照顧，提升台灣人民住的品質。

關鍵字

社會住宅 中路2號社宅 徐國勇 鄭文燦 租金補貼

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