繼衝水路後　嘉應廟再創南巡北狩、刑部堂以奠安綏境

嘉義縣長翁章梁、立委翁重鈞、蔡易餘、布袋鎮長陳鳯梅、議員蔡瑋傑等地方政治人物，今天一早4點多就到布袋新塭的嘉應廟參與奠安綏境大典。從昨天晚間開始，嘉應廟為今天起的6天5夜的南巡北狩活動已經有許多幹部徹夜未眠，各路陣頭也開始集結於廟前廣場及台17線兩旁。
4點30分開始舉行隆重的起駕大典，翁章梁縣長擔任頒旨官，上帥台頒授玉旨、帥印及尚方寶劍，並恭請嘉應廟尹府千歲奉交予嘉應廟南巡北狩委員會主委蘇良山，再將尹府千歲安奉於轎內。6點準時，在廟前廣場點燃3響炮後起駕。各陣頭及宮廟文、武轎依序上路。先南下台南市北門區、接著出巡將軍、七股、西港、佳里、學甲與盬水區，再跨八掌溪回到嘉義縣義竹鄉，遶境鹿草鄉、朴子市、東石鄉與布袋鎮。
嘉應廟方表示，尹府千歲降旨，在台61線與縣道163線交界空曠處設「刑部堂」，提供陰界冤魂申訴，由眾神明化解冤靈怒氣，避免影響到陽界的平和。「刑部堂」除工作人員可依時辰入內開水門、放水燈與上香清潔外，民眾應避免接近，以免招致陰氣、怨氣影響運勢。刑部堂將在13日(農曆6月24日)辦理普渡祭拜後解除。
翁章梁指出，新塭嘉應廟建廟以來首次辦理「南巡北狩」奠安綏境，對地方來說是大事，祈求尹府千歲庇佑遶境過程中一切平安，國泰民安、風調雨順、消災解厄，也期盼藉由「南巡北狩」活動，增進信徒互動，凝聚地方情感。
布袋鎮長陳鳯梅說，嘉應廟建廟180多年來，首次舉辦南巡北狩的活動確是地方的大事，新塭地區的鄉親們也都以辦喜事的心情，一起共襄盛舉；祈求6天5夜的巡狩活動平安順利，鄉親未來的生活更加平安、富足與豐收。