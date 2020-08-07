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繼衝水路後　嘉應廟再創南巡北狩、刑部堂以奠安綏境

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-07 11:20:00

▲以衝水路迎客王聞名的布袋嘉應廟，人聲鼎沸夜未眠。(圖／記者陳惲朋攝)
▲以衝水路迎客王聞名的布袋嘉應廟，人聲鼎沸夜未眠。(圖／記者陳惲朋攝)
以「衝水路迎客王」聞名的嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟為奠安綏境，今（7）日清晨4點多起，舉行180多年來首度的「南巡北狩」遶境，將以6天5夜的時間，巡狩南到台南市西港慶安宮、北至嘉義縣東石港口宮的沿線12個鄉鎮市，途經48家宮廟會香。嘉應廟也首次設置「刑部堂」供冤魂申訴，化解怒氣。

嘉義縣長翁章梁、立委翁重鈞、蔡易餘、布袋鎮長陳鳯梅、議員蔡瑋傑等地方政治人物，今天一早4點多就到布袋新塭的嘉應廟參與奠安綏境大典。從昨天晚間開始，嘉應廟為今天起的6天5夜的南巡北狩活動已經有許多幹部徹夜未眠，各路陣頭也開始集結於廟前廣場及台17線兩旁。

▲嘉義縣長翁章梁（左2
▲嘉義縣長翁章梁恭請尹府千歲奉交蘇良山主委。（圖／記者陳惲朋攝)
4點30分開始舉行隆重的起駕大典，翁章梁縣長擔任頒旨官，上帥台頒授玉旨、帥印及尚方寶劍，並恭請嘉應廟尹府千歲奉交予嘉應廟南巡北狩委員會主委蘇良山，再將尹府千歲安奉於轎內。6點準時，在廟前廣場點燃3響炮後起駕。各陣頭及宮廟文、武轎依序上路。先南下台南市北門區、接著出巡將軍、七股、西港、佳里、學甲與盬水區，再跨八掌溪回到嘉義縣義竹鄉，遶境鹿草鄉、朴子市、東石鄉與布袋鎮。

嘉應廟方表示，尹府千歲降旨，在台61線與縣道163線交界空曠處設「刑部堂」，提供陰界冤魂申訴，由眾神明化解冤靈怒氣，避免影響到陽界的平和。「刑部堂」除工作人員可依時辰入內開水門、放水燈與上香清潔外，民眾應避免接近，以免招致陰氣、怨氣影響運勢。刑部堂將在13日(農曆6月24日)辦理普渡祭拜後解除。

▲準備鳴3響炮後起駕。（圖／記者陳惲朋攝)
▲準備鳴3響炮後起駕。（圖／記者陳惲朋攝)
翁章梁指出，新塭嘉應廟建廟以來首次辦理「南巡北狩」奠安綏境，對地方來說是大事，祈求尹府千歲庇佑遶境過程中一切平安，國泰民安、風調雨順、消災解厄，也期盼藉由「南巡北狩」活動，增進信徒互動，凝聚地方情感。

布袋鎮長陳鳯梅說，嘉應廟建廟180多年來，首次舉辦南巡北狩的活動確是地方的大事，新塭地區的鄉親們也都以辦喜事的心情，一起共襄盛舉；祈求6天5夜的巡狩活動平安順利，鄉親未來的生活更加平安、富足與豐收。

▲布袋鎮長陳鳯梅表示，嘉應廟的南巡北狩活動，地方人士都以辦喜事的心情共襄盛舉。(圖／記者陳惲朋攝)
▲布袋鎮長陳鳯梅表示，嘉應廟的南巡北狩活動，地方人士都以辦喜事的心情共襄盛舉。(圖／記者陳惲朋攝)
 

關鍵字

刑部堂 南巡北狩 嘉應廟 嘉義縣 衝水路迎客王

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