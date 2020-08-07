法院外撞死前妻及律師　更一審洪當興逃死

2017年7月，男子洪當興在台南地院進行離婚調解後，在法院外開車撞死分居的妻子李怡慧和律師黃政雄，洪當興一、二審均被判死刑，案經上訴最高法院，遭發回更審

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高等法院台南分院今（7）日改判洪當興無期徒刑，褫奪公權終身，改判主要理由是符合自首要件。

當年洪當興進行離婚調解後，離開台南地方法院，看見妻子李怡慧與律師黃政雄，想到調解時黃姓律師口氣強勢，又想到過去跟妻子的種種不愉快，猛踩油門加速從後衝撞李怡慧與黃政雄，並從兩人身上輾壓過去，黃政雄肋骨骨折併氣血胸，送醫急救仍傷重不治，李怡慧也傷重不治。

洪當興辯稱他開車作勢衝撞想嚇嚇他們，詎料方向盤打得太過，竟撞上他們，並非有意撞死對方，他當場有打電話報案。

檢察官認為，洪當興與黃政雄並不認識，僅因其妻委任參與調解，黃本於律師職責為李女主張權益，竟遭洪懷恨在心，路途中故意駕車從後猛烈撞擊輾壓，造成兩人死亡，檢方認為洪男行兇手段兇殘，向刑庭求處死刑。

本案二審駁回上訴，維持死刑判決，經上訴最高法院裁定發還更審，台南高分院更一審宣判，以洪當興符合自首條件，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

李怡慧的父親、黃政雄的妻子及母親三人，在台南地院訴訟程序附帶提起民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，2018年審理判洪當興須賠李等3人2792萬多元。

洪當興對李父等三人請求賠償的項目及金額，均表示無意見，洪當興表示，他的財產有限，希望盡量賠給被害人，名下有房屋一間，尚有貸款需繳納，現因案羈押中；他說，願意將一審時準備的2百萬元，加上家人幫忙，將剩餘房屋貸款繳清，並將房屋移轉登記給被害人。