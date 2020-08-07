嘉義縣推綠能漁電共生政策　盼創漁電雙贏

今天在義竹鄉養殖漁業生產區發展協會召開「嘉義縣漁電共生推動政策說明會」，邀請縣長翁章梁、經濟部能源局長游振偉、農委會漁業署副署長林國平等，共同出席並向在地養殖業者進行說明。
漁業署表示，推動漁電共生，漁民需維持原養殖生產，並維持原產能7成以上，綠能遮蔽綠40%以下，另也提供貸款，農漁民可依「農業節能減碳貸款要點」提出申請，利率最低0.79%，貸款額度最高3000萬元。
漁業署指出，漁電共生加值的養殖產業，可因應氣候調節，透過適度遮蔽減少蒸發、減緩水體鹽化、優養化；寒害侵襲時，也能利用綠能設施快速搭建防風棚；並進一步改善養殖場域，整溫固堤、透過進排水及電力系統線路更新，增加工作安全性，同時也能導入智能化設備，結合光電設施設置監視系統、投餌機及水質監測預警設備等。
能源局說，推動漁電共生，可確保漁業生產、保障漁民權益及達環境共存共榮多贏局面；現行法規已修正簡化程序，有助淤漁電共生專區迅速提案，加速漁電共生示範及推展，增進漁民綠能多元收入來源，此外，漁電共生推動策略執行環社檢核，可排除爭議地區，有效確保生態展及減少環境衝擊，減輕地方政府審核負擔。
翁章梁指出，透過說明會讓大家知道政府的新政策，同時也鼓勵漁民未來以漁電共生方式，魚塭結合太陽光電，「養殖為本、綠能加值」為主軸，在不影響漁業生產及農漁民權益下，推動農業綠能，業者可增加收入收取太陽光電租金，且仍能維持原來養殖魚塭；專區內漁民可自行向所在地，地方政府申請容許設置地面型綠能設施，太陽光電在魚塭的堤頂與水面覆蓋率最高可達40%；非專區內，漁民養殖面積需達10公頃以上方可申請，另針對漁電共生室內養殖的太陽光電，則可循相關法規辦理，達成漁電雙贏。