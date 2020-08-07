中市祭中醫藥5層防護網 　查獲硃砂一律移送

近日中醫診所不當醫療事件引起全國關注，因此台中市政府全國首創推動「嚴懲不法，杜絕使用」、「加大中醫藥監管力道」、「健全通報與檢驗醫療網絡」、「廣設中醫藥小學堂」、「中醫中藥自律聯盟行動」等中醫藥安全五層防護網，強化稽查及抽驗，查獲硃砂一律移送，並促使中醫藥界自律，層層把關守護市民健康。

市府衛生局長曾梓展表示，衛生局已與醫藥公會合作，從醫療機構、藥商至衛教宣導，由下而上建構中醫藥5層防護網，「嚴懲不法，杜絕使用」方面，只要在中醫診所藥商查獲硃砂，一律移送；「加大中醫藥監管力道」方面，立即執行中醫診所及中藥販賣業稽查抽驗專案，速查速辦；「健全通報與檢驗醫療網絡」方面，由台中9大醫院負責個案通報，並提供民眾醫療、諮詢服務，儘早發現儘早治療。

「廣設中醫藥小學堂」部分，深入社區擴大辦理中醫藥安全宣導，建立民眾正確用藥及就醫觀念；「中醫中藥自律聯盟行動」部分，與台中中醫中藥商公會合作，籌辦用藥安全研討會，開辦毒劇、禁用、慎用中藥等研討課程，醫藥相關公會並成立「安全中藥抽驗中心」，抽驗會員用藥，加強自主管理。

衛生局表示，有關中醫重金屬超標一事，衛生局已於7月31日及8月4日，分別將盛唐中醫診所、九褔中醫診所及藥商依違反「醫療法」、「藥事法」函送地檢署偵辦。(6)日地檢署啟動偵查，盛唐中醫呂醫師、九褔中醫洪醫師及藥商歐姓負責人，涉嫌違反藥事法販賣、調劑禁藥及業務登載不實等罪，犯罪嫌疑重大，其中呂醫師及歐姓藥商已羈押獲准。另衛生局仍持續針對此案緊密調查，一但有違法事證，從重裁處，絕不寬貸。

衛生局指出，目前中市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院，民眾如有身體不適情形，可前往醫院由醫師專業評估、檢驗與治療。

截至8月6日，前往醫院檢查人數共計60人，血中鉛含量超標人計12人，另目前共165件中藥檢體(包含主動稽查抽驗129件及21位民眾送驗36件)，衛生局將持續密切掌握最新民眾檢驗情況，並積極追查。

衛生局說，即日起，凡是台中民眾於8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，台中市食品藥物安全處將於上班時段受理送驗，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。