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保障船員海上醫療　中鋼運通與高雄榮總發展船舶診療

記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-08-07 19:10:00

▲中鋼運通公司董事長李新民(左2)與高雄榮總醫院院長林曜祥(右2)共同簽署船舶遠距醫療合作備忘錄，以保障船員海上航行醫療。(圖／記者黃守作攝，2020.08.07)
▲中鋼運通公司董事長李新民(左2)與高雄榮總醫院院長林曜祥(右2)共同簽署船舶遠距醫療合作備忘錄，以保障船員海上航行醫療。(圖／記者黃守作攝，2020.08.07)
中鋼運通公司於今(7)日，在高雄榮總院會議室，與高雄榮總醫院共同簽署船舶遠距即時通訊診療系統合作備忘錄，以保障船員海上航行醫療。

中鋼運通公司與高雄榮總醫院共同簽署船舶遠距即時通訊診療系統合作備忘錄，是由中鋼運通公司董事長李新民與高雄榮總醫院院長林曜祥，在健保署高屏業務組專門委員許碧升與高雄市政府衛生局主任秘書王小星的見證下，完成簽署。

中鋼運通公司董事長李新民表示，該公司為提升船員在海上航行醫療保障，乃與高雄榮民總醫院共同簽署船舶即時通訊診察治療及健康諮詢合作備忘錄。

李新民指出，海上醫療相對於陸地而言，有其空間及距離上的限制，即使船舶上的船長、大副、輪機長、大管輪等主管均有接受過醫療急救與船上醫護等相關訓練，但對比醫師的醫療專業仍有不足。

李新民說，該公司為強化船員健康照護水準，自去(108)年下半年即導入船隊Fleet Express衛星通訊系統，並利用該系統的寬頻網路通訊，與高雄榮總合作建置船舶通訊診療系統，船員如有醫療或健康諮詢需求時，可即時獲得高雄榮總醫師團隊的專業建議，並指導最佳之處置方式。

李新民進一步表示，船舶通訊診療系統之建置，是透過衛星網路系統，讓航行在大洋中的船舶，能與岸端在跨國、跨區域的情況下，進行遠距互動及病況問診，可提供船員零時差的醫療服務，雖然無法像陸地上可與醫師面對面進行診療諮詢，卻是海上航行的船員們一項重要且可靠的健康照護創新服務。

關鍵字

董事長李新民 發展船舶診療 高雄榮總院長林曜祥 中鋼運通 高雄

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