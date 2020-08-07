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金鑽進士大道工程設計不當　金門農民要求停工

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-08-07 18:10:33

▲針對金鑽進士大道無名橋8號抬升工程，縣府召開說明會向後水頭居民說明。(圖/記者蔡若喬攝)
▲針對金鑽進士大道無名橋8號抬升工程，縣府召開說明會向後水頭居民說明。(圖/記者蔡若喬攝)
正在施作中的金門金沙鎮金鑽進士大道工程，按既定規劃設計，無名橋8號需抬升2公尺，農民砲轟所造成的高低落差會讓銜接該路段的7條產業道路失去作用，后水頭居民昨(6)日在縣府說明會中強烈要求先行停工，待與當地民眾共同會勘並確認具體改善方法後再行施作。

▲無名橋8號抬升2公尺，與該路段銜接的7條農路將產生極大的高低差。(圖/議員董森堡服務處提供)
▲無名橋8號抬升2公尺，與該路段銜接的7條農路將產生極大的高低差。(圖/議員董森堡服務處提供)
▲農民砲轟無名橋8號抬升工程，規劃設計幾乎完全不符當地居民之需求。(圖/記者蔡若喬攝)
▲農民砲轟無名橋8號抬升工程，規劃設計幾乎完全不符當地居民之需求。(圖/記者蔡若喬攝)
前瞻計畫金鑽進士路網中的高陽路無名橋路段正在進行水泥灌漿作業，農民質疑無名橋8號抬升2公尺，前後一百公尺作為緩衝，與該路段銜接的7條農路將產生極大的高低差，會阻礙農用耕作機具進出，嚴重影響農民的權益。過高的路面更將造成南側農田淹水狀況，工程更有侵佔民地置放工程廢土之虞，規劃設計幾乎完全不符當地居民之需求

對此，縣議員董森堡團隊日前赴工地現場與後水頭居民進行會勘，瞭解工程狀況後並請益相關水利專家，同時在昨天說明會中對於金鑽進士大道工程提出相關看法，要求主管單位應提出十年來的溪水流量、道路車流量、細部設計圖等相關的正確數據釋疑。

另外，對於該工程高達近1億8000萬的工程款、3700多萬的設計費，規劃設計單位在施工之前卻未完全瞭解當地的水文環境、地理地貌，還要求農民退耕1公尺農地，以致肇生土地糾紛相關疑慮，要求未來在工程設計時應當廣集民意，並做好確實的基礎調查工作。

董森堡質疑，承接金鑽進士大道規劃設計公司的誠蓄工程顧問股份有限公司近年來在金門承接標案金額達2億餘元，其中還涵括了105、106、108三個年度的金門縣道路及零星工程案，卻設計出完全不符當地居民的需求的道路工程，更沒有事先與居民溝通產業道路及私有地問題，這種執業的態度實在讓人無法接受。

縣府工務處表示，無名橋8因為之前被颱風沖壞後，只是緊急灌漿搶修而已，需要重建才安全；重建時需要配合通洪斷面規範設計，所以需要擡高橋面。對於民眾的質疑，縣府會暫緩橋面該區段之施工，並將民眾的意見納入工程修正參考的共識，會再取得共識後再行復工。

關鍵字

金鑽進士大道工程 無名橋8號抬升 產業道路 金沙鎮 高低落差

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