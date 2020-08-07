國民黨金門黨部「即刻炫父」圖文徵選　向父親大聲說愛

石兆瑉表示，有鑑於母親節金句首獎「媽媽吃的魚頭不是魚頭，而是對子女滿滿的愛」充滿創意與愛，激勵了縣黨部團隊再接再厲舉辦了父親節活動，這次即刻炫父透過小孩子的畫作以及不分年齡層的照片及文字來傳達父愛，有需多作品令人驚艷、感動。
父親節活動首波於6日由楊天澤老師、洪明燦老師當任評審，在90幅小學生投稿的畫畫中，分別選出高、中、低年級組最具童真以及父愛的照片﹔第二波活動則是7日的炫父照片與文字票選。
縣黨部青工、資訊執行長翁紹輝表示，縣黨部系列活動一直推層出新，但是正向及與民眾站在一起的初心不變，這一年來少了點政治味，多了一點愛，期待大家能跟著我們一起走這段改變的路。
評選採初選取5名進入決賽，初賽時每位評審有5票可投給符合資格的39名參賽者，5名進入決賽的作品再由5位評審評分﹔評選結果由地區李文龍獲得滿分25分勝出，獨得5,288元(我愛爸爸)購物金。
李文龍的得獎作品為，「雲中誰寄錦書來，「雁」字回時，月滿西樓，老爸雖然我們父子緣只有短短四年，謝謝你把我帶來到這個世界，讓我可以看到很多美好的景色跟美食，老媽最近常問我這幾年，為什麼寫文章常常喜歡後面標註「#雁」，因為小時候常聽媽媽說你喜歡投稿筆名孤雁，最重要是我怕孤單所以留「雁」字，代表想念您，「雁」是成群結隊飛翔天空，也代表我們一家人心一直在一起，最後祝您父親節快樂」﹔另入選的其餘4名由盤山村長翁品洋加碼贈送鍋賣局300元餐券，這別開新意的父親節活動就在眾人齊喊「5288 即刻炫父」畫下完美句點。