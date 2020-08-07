🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

國民黨金門黨部「即刻炫父」圖文徵選　向父親大聲說愛

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-08-07 18:59:39

▲向父親大聲說愛，國民黨金門黨部舉辦「即刻炫父」感人圖文徵選。(圖/國民黨金門縣黨部提供)
▲向父親大聲說愛，國民黨金門黨部舉辦「即刻炫父」感人圖文徵選。(圖/國民黨金門縣黨部提供)
中國國民黨金門縣黨部舉辦父親節系列活動－拍照炫父最終評選，由縣黨部主委石兆瑉、民眾服務社理事長黃聿標、國民黨青工會總會長莊嘉銘、執行長辛文盛、金城鎮代表胡凱宇、盤山村村長翁品洋組成爸爸評審團，活動透過FB社群平台直播，場面相當感人。

石兆瑉表示，有鑑於母親節金句首獎「媽媽吃的魚頭不是魚頭，而是對子女滿滿的愛」充滿創意與愛，激勵了縣黨部團隊再接再厲舉辦了父親節活動，這次即刻炫父透過小孩子的畫作以及不分年齡層的照片及文字來傳達父愛，有需多作品令人驚艷、感動。

父親節活動首波於6日由楊天澤老師、洪明燦老師當任評審，在90幅小學生投稿的畫畫中，分別選出高、中、低年級組最具童真以及父愛的照片第二波活動則是7日的炫父照片與文字票選。

縣黨部青工、資訊執行長翁紹輝表示，縣黨部系列活動一直推層出新，但是正向及與民眾站在一起的初心不變，這一年來少了點政治味，多了一點愛，期待大家能跟著我們一起走這段改變的路。

評選採初選取5名進入決賽，初賽時每位評審有5票可投給符合資格的39名參賽者，5名進入決賽的作品再由5位評審評分評選結果由地區李文龍獲得滿分25分勝出，獨得5,288元(我愛爸爸)購物金。

李文龍的得獎作品為，「雲中誰寄錦書來，「雁」字回時，月滿西樓，老爸雖然我們父子緣只有短短四年，謝謝你把我帶來到這個世界，讓我可以看到很多美好的景色跟美食，老媽最近常問我這幾年，為什麼寫文章常常喜歡後面標註「#雁」，因為小時候常聽媽媽說你喜歡投稿筆名孤雁，最重要是我怕孤單所以留「雁」字，代表想念您，「雁」是成群結隊飛翔天空，也代表我們一家人心一直在一起，最後祝您父親節快樂」另入選的其餘4名由盤山村長翁品洋加碼贈送鍋賣局300元餐券，這別開新意的父親節活動就在眾人齊喊「5288 即刻炫父」畫下完美句點。

關鍵字

即刻炫父 大聲說愛 圖文徵選 國民黨金門黨部

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽