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李眉蓁陣營送反貪腐切結書　趙天麟：國民黨自己應檢討

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-07 20:20:00

▲李眉蓁競總發言人呂謦煒送「反貪腐，挺清廉」切結書到陳其邁競選總部，陳其邁競總安排工作人員出面應對。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲李眉蓁競總發言人呂謦煒送「反貪腐，挺清廉」切結書到陳其邁競選總部，陳其邁競總安排工作人員出面應對。（圖／陳其邁競選總部提供）
國民黨高雄市長候選人李眉蓁首倡「反貪腐，挺清廉」切結書，李眉蓁競選發言人呂謦煒代表遞送給其餘兩位高雄市長候選人「反貪腐，挺清廉」切結書，對此陳其邁競選總幹事趙天麟則說，國民黨應對層出不窮的舞弊行為好好檢討，而不是跑來踢館。

李眉蓁競總發言人呂謦煒指出，他首先遞交給吳益政本人，吳益政收下了切結書，也對呂謦煒口述的切結書內容表示贊成呂謦煒繼而轉向陳其邁陣營，陳其邁陣營僅派工作人員告知「不方便收下」。

呂謦煒質疑，「反貪腐，挺清廉」切結書是對未來執政清廉政府的保證，陳其邁陣營卻連看都不看、收都不收，是不敢對市民做反貪腐的保證嗎？難道，「有政府會做事」的口號，其實是會做一些不可告人之事嗎？

陳其邁則認為，李議員要選高雄市市長是地方首長，國民黨過去貪腐問題是系統性問題，從黨國體制、國庫通黨庫，到包括最近從南投李朝卿、卓伯源、劉政鴻等等，都是地方首長碰到貪腐問題要解決，假如這張簽署書一視同仁，我希望他也給現在國民黨的縣市首長簽簽看，像從花蓮等等這些其他縣市開始簽，面對清廉政治，這是政治人物最起碼的要求，在處理最近相關的案件，民進黨廉政委員就很明快地處理，時力決策委員也集體總辭，蘇嘉全秘書長為了自清也請辭，國民黨呢？指責別人的時候要先要求自己，否則選舉的時候這種貼標籤、扭曲、抹黑，這是惡質的操作。

陳其邁競選團隊總幹事趙天麟也發文表示，國民黨李眉蓁陣營開了一場反貪腐記者會，結果被發現參與記者會的人，每一位都有家人涉入賄選或其他刑事案件，近乎史上最尷尬記者會開完還不知收斂，發言人呂謦煒還臨時通知要來陳其邁競總遞交反貪腐切結書。

競總安排工作人員出面應對，明確告知呂發言人應對國民黨這些層出不窮的舞弊行為好好檢討，而不是跑來踢館，要踢館也該準時，接下來不管對方如何歇斯底里，就是淡然沈穩地告知我們不接受這種作秀行為的態度。

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 吳益政 反貪腐切結書 李眉蓁

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