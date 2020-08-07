李眉蓁陣營送反貪腐切結書　趙天麟：國民黨自己應檢討

李眉蓁競總發言人呂謦煒指出，他首先遞交給吳益政本人，吳益政收下了切結書，也對呂謦煒口述的切結書內容表示贊成﹔呂謦煒繼而轉向陳其邁陣營，陳其邁陣營僅派工作人員告知「不方便收下」。
呂謦煒質疑，「反貪腐，挺清廉」切結書是對未來執政清廉政府的保證，陳其邁陣營卻連看都不看、收都不收，是不敢對市民做反貪腐的保證嗎？難道，「有政府會做事」的口號，其實是會做一些不可告人之事嗎？
陳其邁則認為，李議員要選高雄市市長是地方首長，國民黨過去貪腐問題是系統性問題，從黨國體制、國庫通黨庫，到包括最近從南投李朝卿、卓伯源、劉政鴻等等，都是地方首長碰到貪腐問題要解決，假如這張簽署書一視同仁，我希望他也給現在國民黨的縣市首長簽簽看，像從花蓮等等這些其他縣市開始簽，面對清廉政治，這是政治人物最起碼的要求，在處理最近相關的案件，民進黨廉政委員就很明快地處理，時力決策委員也集體總辭，蘇嘉全秘書長為了自清也請辭，國民黨呢？指責別人的時候要先要求自己，否則選舉的時候這種貼標籤、扭曲、抹黑，這是惡質的操作。
陳其邁競選團隊總幹事趙天麟也發文表示，國民黨李眉蓁陣營開了一場反貪腐記者會，結果被發現參與記者會的人，每一位都有家人涉入賄選或其他刑事案件，近乎史上最尷尬記者會開完還不知收斂，發言人呂謦煒還臨時通知要來陳其邁競總遞交反貪腐切結書。
競總安排工作人員出面應對，明確告知呂發言人應對國民黨這些層出不窮的舞弊行為好好檢討，而不是跑來踢館，要踢館也該準時，接下來不管對方如何歇斯底里，就是淡然沈穩地告知我們不接受這種作秀行為的態度。