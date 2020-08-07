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影／「師婦團」埔心體驗「趣」　大啖健康風味料理

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-07 21:20:00

▲香菇王集團從台北包車帶領「師婦團」的消費者到埔心鄉產地觀摩參訪，大啖健康風味料理，也大手筆採買埔心鄉農特產。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
▲香菇王集團從台北包車帶領「師婦團」的消費者到埔心鄉產地觀摩參訪，大啖健康風味料理，也大手筆採買埔心鄉農特產。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
一群「師婦」級踩線團，今(7)日在香菇王集團號召下，到彰化縣埔心鄉與在地友善集落小農進行「對話」，體驗品嘗道地濃厚人情味的美味大餐及健康蔬菜水果大餐與風味料理，埔心鄉長張乘瑜親自導覽埔心鄉特有的福佬客景點，「師婦」團們都說，真的不虛此行。

▲埔心鄉長張乘瑜親自導覽埔心鄉特有的福佬客景點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
▲埔心鄉長張乘瑜親自導覽埔心鄉特有的福佬客景點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
香菇王集團董事長王義郎說，他這一次特地從台北號召醫師、律師、工程師等「貴婦」南下進行採買道地的埔心鄉農特產，選購友善集落小農的農產品，有米、紅龍果、芭樂與金蜜芒果及有機蔬菜等，希望以具體行動為友善集落產銷整合地方行銷創生注入新活力。

去年，王義郎看重吳音寧在農業的專才和熱情，透過埔心鄉長張乘瑜介紹，雙方展開合作，王義郎以150萬元契作吳音寧帶領的「溪州尚水」團隊，提供日本越光米種源和蚯蚓土和火山土給農民，今年第一期稻米上市，王義郎從台北包車帶領「師婦」團的消費者到產地觀摩參訪。

▲一群「師婦」級踩線團，體驗品嘗道地濃厚人情味的美味大餐及健康蔬菜水果大餐與風味料理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
▲一群「師婦」級踩線團，體驗品嘗道地濃厚人情味的美味大餐及健康蔬菜水果大餐與風味料理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
前北農總經理吳音寧也現身這次行銷的活動，吳音寧說，「友善集落」小農體驗營堅持選用對環境友善、不使用傳統農藥除草化肥的農特產品，與她所創辦的「溪州尚水農產公司」經營理念相符，雙方都鼓勵農友應確實執行無農藥、化肥、除草劑的耕作方式，讓鳥類、昆蟲、魚蝦毛蟹等能夠復育並與耕種的田地共生共存，溪州尚水農產幸福滿滿越光米，就是在這樣的理念堅持下誕生。

張乘瑜表示，感謝香菇王集團董事長王義郎不遺餘力的支持青農，大力舉辦友善集落小農體驗營，讓投入熱情和夢想的創業青年，努力被看的見，同時也透過體驗營活動中的消費，刺激地方經濟，達成城鄉創活絡的目標。

▲友善集落小農體驗營特別選定彰化埔心進行一日體驗，「師婦」團進行特殊的採果體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
▲友善集落小農體驗營特別選定彰化埔心進行一日體驗，「師婦」團進行特殊的採果體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
王義郎說，友善集落小農體驗營特別選定彰化埔心進行一日體驗，張乘瑜鄉長不僅居中串聯青農提供安心，營養，美味的無農藥米，有機蔬菜，無毒水果，創造出與眾不同的風味大餐，更親自導覽福佬客景點，如寶島歌王黃三元父親黃義故居與老屋重修的黃氏客家公祠南昌堂和全國唯一三山國王廟彩繪泥雕故事牆等地方，並串聯周遭果園，讓體驗營的「師婦」團進行特殊的採果體驗。

 

關鍵字

黃三元 踩線團 健康風味料理 無毒水果 有機蔬菜 福佬客

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