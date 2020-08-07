蔡英文訪和平島考古遺址　見證台灣400年歷史典範在基隆

蔡英文一行人先後到「和一路4000年文化層」及「平一路西班牙諸聖教堂遺址」，由中研院院士臧振華與清大考古團隊博士吳培華負責導覽解說，還和考古團隊成員、文資守護員志工們合照。
林右昌致詞指出，這次和平島考古發掘成果值得驚喜雀躍，在斷面裡可看到四千年台灣歷史，從最底層到現代再到近代，有完整文化層，是重要歷史教育場域，在與歷史連結上，透過這兩個遺址，看到兩三千年前台灣原住民並不是大家所想，侷限生活在某個區域或是落後生活方式。
林右昌表示，因為有了這些成果，未來提出大基隆歷史場景2.0計畫，希望在教堂遺址旁，串接起西班牙大航海時代遺址廊帶整體擘劃，結合鄰近和平國小、媽祖廟及社區鄰里空間，讓這些遺址靠近民眾的生活，與在地住民一起繼續共存下去。
林右昌也說，市府已把這些場址列為市定古蹟，接下來努力依文資法相關規定，朝國定遺址指定來努力，讓基隆和平島、台灣頭能呈現在歷史跟文化價值上非凡一面。
蔡英文指出，她今天真的開眼界了，基隆其實是一個很精彩地方，和平島不只有特殊地質景觀、豐富海產，這幾年中央跟地方共同努力，把和平島歷史場景一步一步把它重現，尤其今年挖掘成果，再一次證明和平島對台灣歷史是很重要的意義。
蔡英文表示，林右昌市長說，和平島是台灣的寶藏島，今天她有同樣感受，以往在出訪時曾告訴友邦國家說，台灣有一個聖薩爾瓦多城就在和平島上，她要謝謝所有投入的人，為台灣發掘出珍貴歷史資產，這分成果也受到國內外學界高度重視。
蔡英文表示，看到市府跟民眾參與考古挖掘工作，有和平島市民說過，難以想像考古離自己這麼近，對和平島歷史地位引以為傲，這就是我們期待目標，讓台灣人對自己生長土地，能認識過去歷史，加深在地認同，能有更多的參與，共同創造在地光榮感，會結合中央跟政府力量繼續努力，繼續為基隆人、台灣人讓和平島，這個寶藏島更發光發熱。
文化局表示，細數這2年考古發掘過程中，在和一路發現了4000年文化層，一個深度約3公尺的考古發掘坑，涵蓋了從新石器時代(訊塘埔文化)、鐵器時代、清治、日治至現代等多層千年文化軌跡斷面。另外，現場還發現許多台灣北部原住民舊社遺跡，出土的鐵渣、玻璃珠、印紋陶、青花藥罐等，都見證了當時煉鐵、對外貿易等生活的證據。
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