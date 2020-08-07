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「置地廣場桃園」正式開幕　搶攻青埔高鐵商機

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-07 20:50:00

▲國泰人壽打造複合式商城「置地廣場桃園」今天正式開幕，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦及國泰人壽總經理劉上旗共同觀賞海底世界。（圖／桃園市政府提供）
▲國泰人壽打造複合式商城「置地廣場桃園」今天正式開幕，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦及國泰人壽總經理劉上旗共同觀賞海底世界。（圖／桃園市政府提供）
國泰人壽打造複合式商城「置地廣場桃園」今(6)日正式開幕，網羅旅遊、觀光、美食、購物、視聽娛樂等多重休閒享受，搶攻青埔高鐵商機桃園市長鄭文燦表示，「置地廣場桃園」的開幕營運可謂中央地方、公私協力合作的最佳典範，未來市府會加強周圍聯外道路便利性及舉辦各項多元活動。

鄭文燦指出，「置地廣場桃園」為開發高鐵桃園站及機場捷運A18站雙鐵共構的產業專用區，合作案自105年11月由日本最大企業集團之一的西武集團與全台最大保險公司國泰人壽雙方合作，由中央負責招商、地方協助規劃，從都市計畫變更、環評、交評等規劃設計階段，106年8月開工動土到今日正式全區開幕的每個開發期程，桃市府團隊皆提供全方位行政協助，與國泰人壽、台灣橫浜八景島、新光影城及國泰商旅共同努力，打造「置地廣場桃園」成為青埔休閒娛樂新亮點。

鄭文燦表示，除了今日開幕的「置地廣場桃園」，周圍還有華泰名品城、IKEA旗艦店等，以複合式商場概念推動青埔觀光發展，盼將國內旅遊推向新境界此外，為滿足前來觀光的人潮，市府協調周圍6大停車場及未開發基地，規劃旅客停車使用，未來更加強周圍聯外交通便利性，並研擬於今（109）年8月至12月，舉辦「2020桃園歡樂嘉年華」、「2020台灣國際農業機械暨資材展」、「2020桃園萬聖節」及「2021跨年晚會」等四大活動，讓青埔成為疫後經濟國內旅遊的最大選擇。

交通部長林佳龍說，「置地廣場桃園」位於高鐵及機場捷運交通便利地段，規劃餐廳、商城、飯店旅館、影城、水族館等多元設施，在暑假期間開幕，滿足遊客「食、宿、遊、購、行」的觀光需求，期盼帶來更多人潮及業績，促進地方發展與進步。

國泰人壽總經理劉上旗提到，佔地約6萬6千坪的「置地廣場桃園」相當於30個足球場大小，是台灣目前最大的商業用地，感謝中央及地方給予全方位的行政協助，更感謝所有參與開發及經營的合作夥伴，對於今日能順利開幕，他也套用網路流行語「像極了愛情」來形容，希望「置地廣場桃園」開幕後，能讓遊客每次光臨都有怦然心動的感受，也期盼未來加速高鐵沿線車站各地區的市場活絡，帶動產業與地方繁榮。

關鍵字

置地廣場桃園 林佳龍 劉上旗 鄭文燦 青埔

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