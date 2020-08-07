瑪喜樂就業圓夢五年建廠計畫　愛心募款餐會座無虛席

瑪喜樂基金會幫助身障朋友發揮所長、穩定就業，計畫興建庇護中心提供就業機會，這項5年建廠計畫，總經費約為1億2千萬元，目前已募得4千多萬元﹔今年進入第三年募款行動，首場在台中舉辦，迴響熱絡。
林玉嫦表示，距離目標缺口仍大，但無論募款情況如何，明年一定動工興建，期待早日完成建廠計畫，提供身障朋友職業訓練與自食其力，能穩定就業的庇護性工廠。
今天募款餐會席設臻愛花園餐廳，席開百桌，各界踴躍參與，不僅座無虛席，包括大肚扶輪社行善不遺餘力，在19到20年度，為協助瑪喜樂基金會附設水餃工坊的設備及行銷系統改善，主辦申請國際扶輪全球獎助金同意撥款270萬元。
忠興織造廠董事長郭元瑾女士，傳承瑪喜樂女士疼惜身心障礙者的心，去年以公司名義捐喜樂建廠100萬元，今年再慷慨捐款100萬元，並邀請中華文化創意產業發展經貿交流協會捐50多萬元，她表示一定會繼續支持喜樂5年的建廠計畫，幫助身障朋友們擁有自立更生的機會。
台中東南扶輪社多年來關懷喜樂行動未曾間斷，包括愛心捐款、設施設備捐助、修繕環境、活動的參與、喜樂憨兒產品訂購等﹔今天特別預訂18桌，賴復進社長及社友包辦2桌外，其餘宴請喜樂憨兒，讓他們有機會同享愛心宴席，現場捐贈建廠基金10萬元，訂購喜樂水餃1萬多粒，幫助喜樂水餃坊工作人員擁有一份穏定的工作，成為喜樂憨兒最強而有力的後盾。