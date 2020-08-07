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瑪喜樂就業圓夢五年建廠計畫　愛心募款餐會座無虛席

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-07 21:00:42

▲瑪喜樂建廠五年計畫，今年邁入第三年的首場募款餐會，獲各界熱情支持。（圖／金武鳳攝）
▲瑪喜樂建廠五年計畫，今年邁入第三年的首場募款餐會，獲各界熱情支持。（圖／金武鳳攝）
瑪喜樂基金會為提供身障者就業機會，擬定5年興建庇護工廠計畫，今年邁入第三年，儘管受疫情影響，首場在台中舉辦的愛心募款餐會依舊席開百桌，來自各界善心人士踴躍認桌捐款，預估將能募得500萬元基金會執行長林玉嫦感謝各界用行動支持建廠計畫，讓工作翻轉生命逆境。

瑪喜樂基金會幫助身障朋友發揮所長、穩定就業，計畫興建庇護中心提供就業機會，這項5年建廠計畫，總經費約為1億2千萬元，目前已募得4千多萬元今年進入第三年募款行動，首場在台中舉辦，迴響熱絡。

林玉嫦表示，距離目標缺口仍大，但無論募款情況如何，明年一定動工興建，期待早日完成建廠計畫，提供身障朋友職業訓練與自食其力，能穩定就業的庇護性工廠。

▲瑪喜樂就業圓夢五年建廠計畫
▲瑪喜樂就業圓夢五年建廠計畫 ，今辦愛心募款餐會座無虛席。（圖／金武鳳攝，2020.8.7)
今天募款餐會席設臻愛花園餐廳，席開百桌，各界踴躍參與，不僅座無虛席，包括大肚扶輪社行善不遺餘力，在19到20年度，為協助瑪喜樂基金會附設水餃工坊的設備及行銷系統改善，主辦申請國際扶輪全球獎助金同意撥款270萬元。

忠興織造廠董事長郭元瑾女士，傳承瑪喜樂女士疼惜身心障礙者的心，去年以公司名義捐喜樂建廠100萬元，今年再慷慨捐款100萬元，並邀請中華文化創意產業發展經貿交流協會捐50多萬元，她表示一定會繼續支持喜樂5年的建廠計畫，幫助身障朋友們擁有自立更生的機會。

台中東南扶輪社多年來關懷喜樂行動未曾間斷，包括愛心捐款、設施設備捐助、修繕環境、活動的參與、喜樂憨兒產品訂購等今天特別預訂18桌，賴復進社長及社友包辦2桌外，其餘宴請喜樂憨兒，讓他們有機會同享愛心宴席，現場捐贈建廠基金10萬元，訂購喜樂水餃1萬多粒，幫助喜樂水餃坊工作人員擁有一份穏定的工作，成為喜樂憨兒最強而有力的後盾。

關鍵字

五年建廠計畫 募款餐會 捐款 瑪喜樂主福基金會 公益

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