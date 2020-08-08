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藝術博覽會、玻璃工藝展　秀不同世代多元創作之美

記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-08-08 13:28:21

▲ 黑木國昭將在高市文化中心展至8月11日。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.08）
▲ 黑木國昭將在高市文化中心展至8月11日。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.08）

高雄藝文活動越來越蓬勃發展，駁二「2020高雄漾藝術博覽會」是專為青年獨立藝術創作者所規劃，今年邁入第6屆，累計展出超過300位藝術家作品；國際玻璃工藝大師黑木國昭20周年紀念展，於文化中心展出至11日，作品將屬於西方素材的玻璃，融入日本傳統美學。

由高市文化局於駁二藝術特區舉辦的「2020高雄漾藝術博覽會」今年新設獎項鼓勵青年投入藝術創作，目前徵件倒數計時中，8月14日止截止報名，凡是年滿20歲且40歲以下之無經紀約藝術創作者，均可投件，獲選者可於今年11月20至22日於駁二藝術特區P2倉庫展出。

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▲ 「2020高雄漾藝術博覽會」今年新設獎項鼓勵青年投入藝術創作，目前徵件倒數計時中。（圖／高市文化局提供）
高市文化局代理局長林尚瑛表示，「高雄漾藝術博覽會」這幾年的努力推動，讓許多懷抱夢想的青年藝術家有一個具規模的展覽與銷售平台。前5年已累計展出超過300位藝術家，近2,500件作品，吸引畫廊、策展人、藝評人與收藏家觀展，搜尋千里馬，讓參展藝術家有更多被看見的機會。

「晶瑩剔透・喜慶雙十」為黑木國昭在台20周年紀念展，百餘件作品中包含10件黑木個人的館藏品及各時期代表作，展期至8月11日止。其中對琳派的代表「尾形光琳」抱有深厚感情的黑木，以傳統技表現西洋的玻璃素材，大量運用黃白金箔的貼灑，構築日本華麗的蒔繪藝術，細緻的千花玻璃及零件的鑲嵌，完整呈現日本裝飾美學。

▲新世紀浪漫「月下美人」白金彩花器。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.08）
▲新世紀浪漫「月下美人」白金彩花器。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.08）

黑木也成功復原失傳120餘年的鹿兒島「薩摩切子」技術後，研發出一套全新的現代切割術，創作出「綾切子」系列，以富饒的原木文化精神為根基，並申請日本專利商標登錄，繼世界首創的二色切子，他又成功研發漸層更多元且光澤銳利的三色切子，銳角切割面透過光線反射呈現如鑽石般耀眼的光輝。

關鍵字

漾藝術 黑木國昭 玻璃 博覽會 駁二

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