影／文德國小用音樂傳愛安養中心　共渡父親節

位於八卦山上的文德國小，為了促進與在地的連結，於三年前組成「文德國小響笛班」社團，成員除了學校學生以外，也招收社區民眾及學生家長，利用假日的時間進行音樂的學習與團練。
今(8)日學員團練的時間，亦適逢父親節日的到來，因此，指導老師黃秀玉老師便規劃為社區安養中心的長輩們，辦理一場溫馨的父親節感恩音樂活動，除了讓這群長輩在中心內也能感受到過節氣氛，也讓響笛班的學員能夠有一次演出的機會，是很富教育意涵的活動。
活動進行時，由學員吹奏望春風、四季謠等一首首膾炙人口的老歌，有些長輩很有同感的也跟著一起哼唱，氣氛十分活絡，而學員當中的社區家長林淑惠阿嬤也特別準備了十個古早味蛋糕，在現場與這群長輩們一同享用，彷彿是一場音樂嘉年嘉，讓安養中心的長輩們渡過難忘的父親節。
學員五年級許智凱說，看到這群長輩，就會讓我想起我在天上的爸爸，我很高興能夠把我的音樂帶給他們歡樂，也希望大家能夠珍惜和家人在一起的日子；李政穎表示，學校希望孩子在傳統智育掛帥的學習之外，能夠讓孩子學習到尊重、關懷、同理等待人處事的道理，做一個讓人感到溫暖的人。
李政穎說，學校經常辦理相關的服務學習活動，希望孩子在活動過程中，除了在練習樂器的過程中，習得相關技能，也能真正學習到自己有能力時，給人溫暖，當個手心向下的人的重要性。
芬園老人養護中心陶怡佃主任，很感謝文德國小每逢佳節都來到中心帶給這群長輩歡樂，長輩們需求不多，只要看到小孩子就像自己孫子一樣，就非常快樂了，而文德國小更透過歌聲和大家一起同樂，相信這群長輩在父親節的這天，一定有非常特別的回憶。