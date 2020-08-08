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影／文德國小用音樂傳愛安養中心　共渡父親節

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-08 13:30:58

▲文德國小響笛班利用父親節假期到社區安養中心辦理音樂傳愛，讓安養中心的長輩們渡過難忘的父親節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲文德國小響笛班利用父親節假期到社區安養中心辦理音樂傳愛，讓安養中心的長輩們渡過難忘的父親節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
慶祝八八父親節，芬園鄉文德國小響笛班利用父親節假期到社區安養中心辦理音樂傳愛，以敬老傳愛方式讓老人體會快樂長壽，文德國小校長李政穎說，活動內容兼娛樂目的，也讓老人們過一個不一樣的佳節。

▲文德國小學員團練的時間，為社區安養中心長輩們辦理音樂傳愛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲文德國小學員團練的時間，為社區安養中心長輩們辦理音樂傳愛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
位於八卦山上的文德國小，為了促進與在地的連結，於三年前組成「文德國小響笛班」社團，成員除了學校學生以外，也招收社區民眾及學生家長，利用假日的時間進行音樂的學習與團練。

▲文德國小響笛班利用父親節假期到社區安養中心辦理音樂傳愛，以敬老傳愛方式讓老人體會快樂長壽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲文德國小響笛班利用父親節假期到社區安養中心辦理音樂傳愛，以敬老傳愛方式讓老人體會快樂長壽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
今(8)日學員團練的時間，亦適逢父親節日的到來，因此，指導老師黃秀玉老師便規劃為社區安養中心的長輩們，辦理一場溫馨的父親節感恩音樂活動，除了讓這群長輩在中心內也能感受到過節氣氛，也讓響笛班的學員能夠有一次演出的機會，是很富教育意涵的活動。

活動進行時，由學員吹奏望春風、四季謠等一首首膾炙人口的老歌，有些長輩很有同感的也跟著一起哼唱，氣氛十分活絡，而學員當中的社區家長林淑惠阿嬤也特別準備了十個古早味蛋糕，在現場與這群長輩們一同享用，彷彿是一場音樂嘉年嘉，讓安養中心的長輩們渡過難忘的父親節。

學員五年級許智凱說，看到這群長輩，就會讓我想起我在天上的爸爸，我很高興能夠把我的音樂帶給他們歡樂，也希望大家能夠珍惜和家人在一起的日子；李政穎表示，學校希望孩子在傳統智育掛帥的學習之外，能夠讓孩子學習到尊重、關懷、同理等待人處事的道理，做一個讓人感到溫暖的人。

李政穎說，學校經常辦理相關的服務學習活動，希望孩子在活動過程中，除了在練習樂器的過程中，習得相關技能，也能真正學習到自己有能力時，給人溫暖，當個手心向下的人的重要性。

芬園老人養護中心陶怡佃主任，很感謝文德國小每逢佳節都來到中心帶給這群長輩歡樂，長輩們需求不多，只要看到小孩子就像自己孫子一樣，就非常快樂了，而文德國小更透過歌聲和大家一起同樂，相信這群長輩在父親節的這天，一定有非常特別的回憶。

 

關鍵字

古早味蛋糕 父親節 用音樂傳愛 望春風 四季謠 文德國

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