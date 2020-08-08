全台藍營縣市長串聯應做普篩　侯友宜：多道防護多個保證

7日加入臉書「落實居家檢疫與入境檢測，缺一不可」串連活動的縣市長包含連江縣長劉增應、嘉義市長黃敏惠、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、新竹縣長楊文科與苗栗縣長徐耀昌等，共同喊話中央接納地方政府建議，落實居家檢疫與全面入境檢測。
侯友宜說，其實他從三月份就一直強調，防疫寧可多做不要少做，所以在政府的量能充裕底下，全面普篩加居家檢疫以及自主健康管理，這三項都要做到位，當然大家有不一樣的聲音，甚至中央有不一樣的看法，他都尊重。
侯友宜強調，不要忘記做事情一定要靈活、彈性調整，尤其在國外疫情這麼嚴峻，都是從境外移入，是不是全面普篩，應該要特別去研究是否可行，因為多一道防護多一個保證，我們民眾比較不會有恐懼。
全台許多藍營執政的縣市首長都加入提倡普篩的串聯，但是台中市長盧秀燕還未公開表示，侯友宜則回應，盧秀燕市長已經有在公共場合表示態度了，她是支持全面普篩再加上居家檢疫的。
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