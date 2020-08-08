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父親節與奶爸們相聚　陳其邁批「海水沖馬桶」不可行

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-08 13:19:53

▲陳其邁「邁的Brunch－我們的奶爸經」，邀請到民進黨的奶爸們大聊奶爸經。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.08）
▲陳其邁「邁的Brunch－我們的奶爸經」，邀請到民進黨的奶爸們大聊奶爸經。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.08）
今（8）日是88節，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁上午「邁的Brunch－我們的奶爸經」，邀請到趙天麟、郭建盟、黃文益、林智鴻等民進黨的奶爸們大聊奶爸經，被問到李眉蓁陣營提出用海水沖馬桶的構想，陳其邁聽聞直搖頭：「不曉得她這個點子從哪來？」。

▲高雄市議員黃文益唸女兒給他的父親節卡片，陳其邁聽得很開心。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.08）
▲高雄市議員黃文益唸女兒給他的父親節卡片，陳其邁聽得很開心。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.08）
市長補選前黃金周強碰父親節，國民黨候選人李眉蓁覺得爸爸都很辛苦，民眾黨候選人吳益政講到從政傷心處更是激動落淚，民進黨候選人陳其邁父親陳哲男過去涉貪的議題也再度被提起。

▲店家特製邁邁特調，咖啡拉花除了有陳其邁之外，陳小米也在。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.08）
▲店家特製邁邁特調，咖啡拉花除了有陳其邁之外，陳小米也在。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.08）
陳其邁說他自己也是爸爸，對小朋友總是比較虧欠，這是要檢討的地方，不過家裡兩個小孩都比較獨立，老大可能疫情過後會出國，小女兒在念電影系，有很多自己的想法，過去在很多社會運動的議題，在街上都會碰到他們，他們都自己去也很低調，所以做爸爸的也很驕傲，至於父親陳哲男年事已高，身體狀況也不是很好，希望父親能夠有一個平靜的晚年。

對於李眉蓁陣營痛批陳其邁沒有收下反貪切結書，連簽切結書都不敢，對此陳其邁表示，國民黨也應該用同樣的標準檢驗自己，從過去國民黨黨國體制、國庫通黨庫，到地方首長包括李朝卿也好、卓伯源也好，或是過去苗栗也有很多貪腐的爭議，若以國民黨的標準來看，這不是系統性貪腐嗎？和李議員一起出來開記者會那幾位，很多也涉及到系統性賄選，難道不用同樣的標準來自我檢驗嗎？

而當媒體問到李眉蓁陣營提出用海水沖馬桶的構想，反被外界批評牽管線要花更多錢時，陳其邁聽聞則是直搖頭，並指出公共政策不是天馬行空、突發奇想，「有想法但沒做法」不是討論公共問題的態度或方法。

陳其邁舉例，像過去南海挖石油、摩天輪、賽馬場、賽車場，現在又要做什麼酒，一個政策要把怎麼做、它的產值、創造多少就業人口、經費多少、成本多少都要算清楚，否則現在講海水的部分，海水淡化的成本相對來講就比較高，她要算出來成本大概多少，要不然市民也覺得一頭霧水。

▲現場特製象徵8月15日及父親節的有趣拉花。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.08）
▲現場特製象徵8月15日及父親節的有趣拉花。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.08）
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關鍵字

父親節 陳其邁 吳益政 奶爸 李眉蓁

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