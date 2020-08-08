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新北中角灣「浮光之夜」雞尾酒派對　免費鳳梨酒微醺一夏

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-08 15:12:42

▲中角灣浮光之夜，品味微醺的雞尾酒與海風。（圖／新北市景觀處提供）
▲中角灣浮光之夜，品味微醺的雞尾酒與海風。（圖／新北市景觀處提供）
今年8月金山越夜越美麗！新北市政府與朱銘美術館合作，舉辦「北海夜金閃閃　光，和＿作用」系列活動，在金山4處景點進行藝術展演，今（8）天將舉行「浮光之夜」雞尾酒派對，免費提供1,000杯鳳梨發酵飲、雞尾酒和鳳梨氣泡飲供大家飲用，邀請大家一起來中角灣度過特別的父親節。

109年8月1日起至8月31日，朱銘美術館每周六晚間6:00後免費入館，鄰近金山老街的「櫻花公園」、磺港的「魚路古道」及「中角灣國際衝浪基地」等4處景點，以光雕投影、藝術裝置結合在地景觀環境，串聯山、海、漁村巷弄及社區公園，打造「光，和＿作用」藝術展演，以及手機APP實境解謎遊戲，帶著大家從山邊玩到海邊。

▲中角灣的藝術作品《若即若離的嚮網》，營造夢幻的氣氛。（圖／新北市景觀處提供）
▲中角灣的藝術作品《若即若離的嚮網》，營造夢幻的氣氛。（圖／新北市景觀處提供）
繼8月1日在朱銘美術館的精彩開幕活動後，8月8日晚間6點到9點於中角灣展區推出「浮光之夜」活動，邀請「並蹦俱樂部」團隊打造展覽限定浮光雞尾酒派對，設計3款以土鳳梨為主角的飲品，包括結合墨西哥風味的鳳梨發酵飲、雞尾酒，以及適合小朋友消暑的鳳梨氣泡飲，還有古早味紅茶任君選擇，一共免費提供1,000杯飲品供大家飲用，搭配DJ Cotton Disco許文蓁的音樂，帶大家在中角灣沙灘上隨著海風放鬆搖擺。

8月8日在朱銘美術館則是推出「生態系水色光場」表演，晚間7點半至8點由手碟音樂家李承宇(Angus Lee)與視覺藝術家白油(BIO)油水投影合作，在落羽松林旁、充滿台灣原生植物的生態池上演出，太極匯還有「夜宴─晶瑩展」沉浸式光影饗宴讓遊客體驗，民眾也可參加「夜宴─晶瑩展」DIY手作活動及夜間深度導覽等，活動豐富多元，引人入勝。

▲中角灣的藝術作品《影從光來－兔子》，黑夜中綻放光彩。（圖／新北市景觀處提供）
▲中角灣的藝術作品《影從光來－兔子》，黑夜中綻放光彩。（圖／新北市景觀處提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

關鍵字

雞尾酒派對 藝術展演 中角灣 朱銘美術館 金山

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