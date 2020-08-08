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瑞芳海天步道、鎖上情人鎖　放閃打卡還能抽獎

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-08 21:00:00

▲新北市政府為迎接七夕情人節，特別規劃「2020深澳亮一夏 鎖定鐘生」放閃活動，歡迎情侶一同漫步深澳海天步道。（圖／新北市漁管處提供）
▲新北市政府為迎接七夕情人節，特別規劃「2020深澳亮一夏 鎖定鐘生」放閃活動，歡迎情侶一同漫步深澳海天步道。（圖／新北市漁管處提供）
位於新北市瑞芳區深澳漁港的海天步道，長達300公尺的步道，從港灣一路向大海延伸，擁有270度海景的觀景平台，欣賞海岸與漁港風光，海天一色盡收眼底，新北市政府為迎接七夕情人節，特別規劃「2020深澳亮一夏 鎖定鐘生」放閃活動，歡迎情侶一同漫步深澳海天步道。

「2020深澳亮一夏 鎖定鐘生」系列放閃活動於8月5日開跑，放閃首部曲為「閃瞎照大挑戰」，情侶拍攝閃瞎照拼大獎，即日起至8月30日(日)至海天步道上與你的另一半或親友合照，照片取景需符合「海天步道」、「在步道能取的景」或「Minecraft裝置藝術」條件之一，上傳 FB 或 IG 設定公開，並標記「深澳漁港海天步道好美」，即可參加抽獎，8月31日(一)抽出獲獎者，獎項包括知名品牌太陽眼鏡、行動電源、掛頸式風扇等好禮，還有福隆福容飯店住宿券，讓有情人甜蜜的約會。

放閃貳部曲為「海天步道情人鎖」活動，8月15日(六)至8月31日(一)至深澳漁港周邊指定合作店家消費不限金額，即可獲得活動限定情人鎖，將情人鎖寫上姓名或想抓住的心願，掛在海天步道指定欄杆上，鎖住愛情和彼此的心。

放閃參部曲為「火熱現烤小卷，一人一支感情不散」，深澳漁港小卷遠近馳名， 8月23日(日)至海天步道出示「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團按讚的手機畫面，即可免費領取現烤小卷一隻，於 17:00、18:00、19:00整點發放，每場限量發送50隻。發送前10分鐘請排隊領取號碼牌，憑號碼牌即可兌換小卷，另為慶祝市府與彰化縣政府共同簽定「彰化優鮮 新北優鮮」農業交流MOU，活動當天加碼提供50個情人鎖及100份烤小卷給彰化縣民免費領取，歡迎彰化縣民持身分證到場領取，走過路過請不要錯過。

放閃肆部曲為「盛夏星空電影院，剩下星空、你和我」，8月23日(日) 19:00~21:30將深澳海天步道打造成浪漫露天電影院，播放充滿著濃濃的戀愛氣息的「52赫茲我愛你」，現場設有人工草皮、座位席，讓民眾自由入座觀賞影片，伴隨點點星空及寧靜的海浪聲，與情人沉浸在愛的世界。

關鍵字

七夕情人節 深澳漁港 瑞芳 海天步道 放閃

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